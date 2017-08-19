Под Минском открыли первый в Беларуси кукурузный лабиринт 19.08.2017, 17:34

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Лабиринт стал частью парка развлечений «Кукуполис».

В 30 километрах от Минска открыли первый в Беларуси кукурузный лабиринт. Он стал частью парка развлечений «Кукуполис». Автор идеи — 21-летний Александр Пожаренко. В его бизнес-инициативу долгое время никто не верил. Но у него все получилось. 19 августа лабиринт официально открылся.

Tut.by полетал над парком развлечений и посмотрел на аттракцион с высоты птичьего полета.