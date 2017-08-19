Экс-глава МИД Дании: 100 тысяч русских солдат отрабатывают в Беларуси нападение на Запад 2 19.08.2017, 17:47

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Уффе Эллеманн-Йенсен

Европа должна проснуться прямо сейчас.

Через пару недель в нашей части Европы начнутся военные учения, самые крупные после холодной войны. Россия активно переправляет тяжелую военную технику в Беларусь, где 100 тысяч российских солдат должны отрабатывать нападение на Запад. Это должно происходить у границы с прибалтийскими странами и Польши, пишет бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен для b.dk (перевод — inosmi.ru).

Речь идет об учениях «Запад», которые регулярно проводятся раз в четыре года. Но в первый раз они проводятся в таком большом масштабе. Четыре года назад отрабатывалось ядерное нападение на Варшаву. Нападения на Грузию в 2008 году и Украину в 2014 году начинались с того, что большие военные учения вдруг превращались в настоящие военные действия. Поэтому не удивительно, что небольшие прибалтийские страны так обеспокоены.

Такое беспокойство следует рассматривать с учетом того набора договоров, которые были подписаны в последние дни холодной войны.

Я лично был в Вене, когда была поставлена точка при подписании больших договоров об открытости военных учений и ограничении численности воинских частей. Россия выбросила эти договоры на помойку и точно так же нарушила договор об отказе применять военную силу для изменения границ, когда завоевала Крым и включила его в свой состав.

Все это факты, которые много значат для наших скандинавских и прибалтийских соседей. И они будут играть еще бόльшую роль, когда учения «Запад» развернутся в полную силу.

Но эта обеспокоенность не очень затрагивает датчан. Дания является единственной страной Балтийского региона, которая лишь недавно поняла, что больше не может получать «дивиденды мирной жизни». Все остальные уже давно активно укрепляют свою оборону. Финляндия и Швеция тоже суетятся, чтобы развивать свое сотрудничество с НАТО. Только Дания до сих пор ничего не делает.

Правда, мы отправили 200 солдат для участия в «лежачем полицейском», который НАТО строит на границе прибалтийских государств и Польши. Датских военнослужащих размещают в Эстонии вместе с основным контингентом, британскими солдатами. В каждой стране есть скромные воинские силы в боевой готовности, чтобы продемонстрировать наше серьезное отношение к солидарности стран НАТО, которая означает, что нападение на одну страну является нападением на всех, и что учения «Запад» поэтому должны быть сдержанными. Это небольшие воинские силы по сравнению со 100 тысячами солдат с другой стороны границы. Но это важный сигнал о полном единстве альянса.

Сигналы имеют большое значение в новой политической ситуации, возникшей в результате агрессивного поведения России. Поэтому размещение солдат НАТО стало важным сигналом, посланным как США, так и прибалтийским союзникам, когда руководители скандинавских и прибалтийских парламентов пару месяцев назад собрались в Вашингтоне. Здесь они встретились со своим коллегой, председателем Палаты представителей, и рядом ведущих американских политиков.

Они заявили, что в своей части Европы чувствую обеспокоенность «Западом» и многочисленными высказываниями американского президента, посеявшими сомнения в том, что США полностью поддерживают НАТО. Председатели парламентов Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии участвовали в этой встрече вместе с председателями парламентов Эстонии, Латвии и Литвы. Руководитель датского Фолкетинга Пиа Кьерсгорд (Pia Kjærsgaard) не принимала участия в этой встрече. Она сообщила, что руководителям парламентов не следует заниматься внешней политикой.

Это снова был сигнал. Нужно надеяться, что американцы и наши друзья и союзники прибрежных стран Балтийского моря знакомы с особенностями датской жизни и не придают этому особого значения. Но когда при этом видишь, что Дания продолжает экономить на своей обороне в то время, когда все остальные ее укрепляют, то трудно объяснить отсутствие датского интереса к этому вопросу.

Воспринимайте это серьезно

Пришло время для того, чтобы Фолькетинг и правительство собрались с духом и серьезно отнеслись к этому вопросу.

Мне хорошо известно, что я стреляю в собственную ногу, что я — просто «старый ветеран холодной войны», у которого не осталось пушек, потому что их раздарили. И это так и есть. Но у старого ветерана холодной войны все-таки есть определенный опыт того, как вести себя с хулиганами, угрожающими мирной жизни. Здесь не имеет смысла уверять в своих мирных намерениях и надеяться, что другие придут к тебе на помощь, если таких уверений будет недостаточно. Напротив, следует показывать, что у тебя есть возможность и желание защищать себя, если это нужно.

На этой неделе наконец-то начались переговоры о новом оборонном бюджете. В Фолькетинге есть несколько молодых людей, не прошедших военной службы (а таких людей сегодня, к сожалению, большинство), которые считают, что это чрезмерное нарушение свободы молодежи, что молодежь должна получить образование, чтобы быть в состоянии защищать свою страну. Это доказывает, насколько опасно, когда воинская обязанность в Дании постепенно становится символической.

Шведы ввели воинский призыв. В Финляндии количество людей, готовых к боевым действиям, превышает всю германскую армию. В Эстонии более 2% валового национального продукта идет на оборону. Латвия и Литва вскоре достигнут такого же уровня. Скоро наступит время проснуться и нам, датчанам.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».