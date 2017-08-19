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Польские пограничники спасли белорусского ребенка

  • 19.08.2017, 18:04
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Фото: AP

16-месячный ребенок потерял сознание в пункте пропуска Кузница.

Действия сотрудников Пограничной службы Польши (Straż Graniczna) спасли жизнь белорусскому мальчику, передает «Белсат».

17 августа мальчик вместе с братьями и родителями пересекал границу в пункте пропуска Кузница, возвращаясь из Польши. В определенный момент родители обратились за помощью к польским пограничникам.

Сотрудники Пограничной службы, увидев, что 16-месячный мальчик потерял сознание, оказали первую помощь, вызвав при этом из города Сокулка «скорую».

До момента прибытия скорой помощи сотрудники пограничной службы поддерживали жизненные функции мальчика, который, вероятно, потерял сознание из-за высокой температуры, которая держалась долгое время, и большой дозы препарата против нее.

Машина скорой помощи забрала ребенка в больницу, где, к счастью, удалось сбить температуру.


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