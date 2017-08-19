В Испании обезвредили совершившую теракты группировку 19.08.2017, 18:19

Террористическая ячейки в Барселоне состояла из 12 человек.

В ходе расследования терактов в Барселоне и Камбрильсе уничтожена террористическая ячейка, ответственная за эти атаки, заявил в субботу, 19 августа, министр внутренних дел Испании на пресс-конференции в Барселоне Хуан Игнасио Соидо. Полиция предполагает, что террористическая сеть состояла из 12 человек, пятеро из которых были убиты после нападения в Камбрильсе, четверо были задержаны. Ведутся поиски еще трех предполагаемых террористов, передает «Немецкая волна».

После терактов в Каталонии Мадрид не намерен повышать уровень террористической угрозы до максимального. Еще два года назад в стране был объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, что означает "существенный риск теракта". Вместе с тем, по словам главы МВД Испании, после терактов 17 августа усилены меры безопасности по всей стране. О каких именно мерах идет речь, Соидо не сообщил.

Между тем террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракты в Барселоне и Камбрильсе. "Солдаты халифата" совершили нападения на христиан и евреев, ранив и убив в общей сложности более 120 человек, заявила группировка 19 августа в Telegram. Ранее террористы уже заявили о своей ответственности за нападение в Барселоне.

Следствие сомневается в вине главного подозреваемого

Тем временем каталонское следствие сомневается в том, что за рулем автофургона, въехавшего в толпу людей на улице Рамбла, действительно находился 17-летний Мусса Укабир, застреленный позже полицией в Камбрильсе. До сих пор он считался главным подозреваемым в непосредственном исполнении теракта.

"Это одна из возможностей, но к настоящему моменту она теряет свой вес", - заявил глава каталонской полиции Жозеп Луис Траперо. По его словам, в настоящее время нет достаточных доказательств того, что Укабир находился за рулем автофургона. В данный момент полиция ведет поиск 22-летнего марокканца, брата одного из убитых в Камбрильсе.

Еще 54 пострадавших в больницах

Спустя два дня после терактов в Каталонии в больницах остаются 54 человека, из них 50 в Барселоне и четыре в Камбрильсе, сообщила каталонская служба неотложной помощи. Двенадцать пациентов находятся в критическом состоянии, еще 25 получили тяжелые ранения. Среди раненых много иностранцев. В частности, по данным МИД ФРГ, в результате терактов пострадали 13 немцев.

Напомним, 17 августа автофургон въехал в людей на пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны. В результате погибли не менее 13 человек, еще 130 были ранены. Через несколько часов после этого в Камбрильсе в 100 километрах южнее столицы Каталонии группа злоумышленников пыталась прорваться на автомобиле к пешеходной зоне. Но машина перевернулась, а в завязавшейся перестрелке с полицией террористы были убиты. Позже в больнице скончалась женщина, которую сбил автомобиль злоумышленников. Вечером 18 августа стало известно, что среди них был и водитель автофургона, въехавшего в толпу пешеходов в Барселоне.