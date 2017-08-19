Пощечина Кремлю 1 Олег Шарп, obozrevatel.com

19.08.2017, 18:38

Джеймс Мэттис

Шеф Пентагона посетит Украину на День Независимости страны - 24 августа.

Согласно предварительным договоренностям, на обсуждения с Мэттисом будут вынесены три основных вопроса: алгоритм дальнейшего участия Вашингтона в урегулировании ситуации на Донбассе (с учетом информации, полученной Уолкером на встрече с Сурковым), возможность предоставления Украине статуса особого партнера США вне рамок НАТО и уточнение номенклатуры летального оружия, в котором нуждается Киев.

Кроме того (уверен), Банковая к этому сроку подготовит доказательное алиби своего НЕучастия в каких-либо сделках с Пхеньяном. Этот вопрос уже почти снят, но он настолько болезненный для США, что шеф Пентагона его обязательно затронет. Для Украины же главное не только доказать свою непричастность к этому скандалу, но и умело перевести стрелки на его реального бенефициара.

Все идет по плану, и еще не была сорвана ни одна договоренность, достигнутая во время июньского визита в США президента Украины. Но сам факт посещения Киева "Бешеным псом" именно 24 августа - это дипломатическая пощечина Кремлю, который (к гадалке не ходи!) готовит(л) на этот день провокации в своем излюбленном стиле.

И еще... Три года прошло, всего три года, а какая пропасть между Украиной той - истекающей кровью, тревожной и стоящей на пороге полномасштабной войны, и этой - еще не победившей, но уже уверенной, что побежденной не будет, и даже троллящей своего врага... А сильны мы потому, что правы.

Олег Шарп, obozrevatel.com