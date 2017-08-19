Глава МИД Литвы: Наши отношения с Польшей улучшились 19.08.2017, 21:37

Линас Линкявичюс

Фото: DELFI

В последнее время все чаще проходят литовско-польские встречи на высшем уровне.

Глава литовской дипломатии Линас Линкявичюс заявил что улучшились отношения между Литвой и Польшей. Об этом сообщил 18 августа в беседе с польскими журналистами в Вильнюсе, передает «Радио Польша».

Министр Линкявичюс подчеркнул, что в последнее время все чаще проходят литовско-польские встречи на высшем уровне.

«Наши контакты постоянны, к нам часто приезжает советник президента Дуды Кшиштоф Щерский», - сказал министр и добавил, что следующий визит министра Щерского в Литву состоится на будущей неделе.

Глава МИД Литвы отметил, что на улучшение литовско-польских отношений положительно повлияло заключение соглашения между компанией Orlen Lietuva и литовскими железными дорогами о снижении стоимости перевозки грузов.

По мнению министра Линкявичюса, проблемы, которые возникают между двумя государствами, должны решать специалисты. Он добавил, что проблемы национальных меньшинств являются внутренними проблемами государства. По его словам, проблемы поляков в Литве следует решать не потому что этого хочет Польша, а потому что эти поляки являются литовскими гражданами.

Глава литовской дипломатии выразил надежду на то, что осенью Сейм Литвы примет закон о написании нелитовских фамилий в официальных государственных документах.