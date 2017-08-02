Сенат США утвердил нового директора ФБР
- 2.08.2017, 7:35
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За предложенного Трампом кандидата проголосовали 92 сенатора из 94-х.
Американский сенат объявил, что утвердил Кристофера Рэя на посту директора ФБР, передает interfax.ru.
Согласно итогам голосования, 92 сенатора поддержали его кандидатуру, а двое проголосовали «против».
Таким образом, Рэй сменил на посту руководителя ФБР Джеймса Коми, отправленного в отставку президентом США Дональдом Трампом.
Кандидатура 50-летнего юриста и политика Рэя, с 2003 по 2005 год занимавшего пост замгепрокурора США, была предложена Трампом весной 2017 года. В июле кандидата единогласно поддержал сенатский комитет по юридическим делам.