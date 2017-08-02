В Кракове из-за жары отменили конные экипажи для туристов 2.08.2017, 8:01

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Власти Кракова запретила конным экипажам, которые возят туристов, находиться на Главном рынке под солнцем.

Об этом сообщает «Польское радио».

Такой запрет применен в 33-градусную жару с заботой о лошадях. Ограничение продлится до его отмены.

«Опекуны лошадей осознают, в какой ситуации, в каких атмосферных условиях им приходится работать. Мы, как городская полиция Кракова, следим, чтобы конные экипажи не нарушали эти правила», - заявил представитель городской полиции Кракова Марек Аньол.

На Главном рынке Кракова туристов конными экипажами имеют право перевозить 35 перевозчиков.

Из-за высокой температуры воздуха на центральной площади города установлены водные завесы, которые помогают жителям и туристам переносить жаркую погоду.

Напомним, что в Барановичах из-за жары жителям города бесплатно раздавали воду.