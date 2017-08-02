Белорусы высмеяли «шпагат» Солодухи 35 2.08.2017, 8:35

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Фото: ctv.by

«Трюк» артиста совместили с «боевыми унитазами» на параде 3 июля в Минске.

Вчера телеканал «Беларусь 1» опубликовал видеоролик, в котором артист Александр Солодуха в военной форме якобы повторяет трюк Жан-Клода Ван Дамма и «садится» в шпагат между двумя танками.

Ролик сразу же вызвал сомнения в подлинности: в момент выхода в шпагат лицо артиста показывалось отдельно от общей картинки, что натолкнуло зрителей на мысль о монтаже с использованием дублера-профессионала.

Журналисты nn.by обыграли реакцию белорусов на «трюк» Солодухи, а также на недавний парад по случаю «дня независимости» в Минске, когда по улицам столицы проехались «боевые унитазы».

«Знаменитый шпагат Жан-Клода Ван Дамма исполнит Александр Солодуха. Об этом сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании. Видео появилось на ютуб-канале Александр Солодухи, но было удалено через несколько часов», - написали журналисты.