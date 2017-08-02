«Пациенту» денег не давать! 8 2.08.2017, 8:43

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Луканомика ползает по дну на коленках.

В канун прошлых выходных агентство Fitch Ratings решило «подсластить» уикенд и изменило прогноз по страновому рейтингу Беларуси со «стабильного» на «позитивный». Официальные СМИ воспользовались случаем и заявили об «улучшении ситуации».

Однако никто из обычных граждан «положительных изменений» на себе не почувствовал. Что же происходит в экономике Беларуси на самом деле и откуда взялось это жонглирование цифрами, призванное убедить, что «пациент скорее жив»?

На эти вопросы Charter97.org ответил руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист Леонид Заико.

- На чем основан прогноз Fitch и связаны ли как-то их выводы с белорусской реальностью?

- Для любой международной организации, которая сидит в Вашингтоне, попивая кофе с соком или даже виски с содовой, источником является официальная статистика.

Все, что может быть скрупулезно «подсчитано» государственными статистическими службами в стране, то и становится для них «источником вдохновения». Других систем наблюдения у них просто нет. Поэтому нет ничего странного в том, что по их показателям Беларусь «продвинулась вперед».

- В то же время совсем недавно другая солидная организация, Международный валютный фонд, прекратила переговоры с Лукашенко о возможности предоставления кредита. У них – другие источники информации? И изменится ли теперь позиция МВФ по Беларуси?

- Конечно, общие макроэкономические параметры всегда принимаются во внимание. Как у врача: общая температура тела, анализ крови, количество сахара, красных кровяных телец – все это используется, чтобы оценить здоровье пациента.

Но я им очень благодарен за прекращение переговоров по кредиту. И надеюсь, что МВФ не выдаст этого кредита вообще. Все просто: белорусские власти опускают этими кредитами себя и экономику ниже ватерлинии.

Этих кредитов, если добавить сюда и частные, набралось уже на 40 миллиардов долларов. Госдолг вырос на 14,6%. Поэтому огромное спасибо всем международным организациям – от меня лично и от сообщества ученых-экономистов. Не давайте больше денег. Хватит! Пора уже научиться жить за свои средства.

- Похоже, что власти так вовсе не считают и в ответ на рост госдолга пошли на странный маневр, больше напоминающий примитивную «магию»: увеличили верхнюю планку допустимого соотношения госдолга с ВВП. Это такой метод самоуспокоения или все-таки нечто, связанное с законами экономики?

- В правительстве Беларуси собралась такая «памяркоуная» публика, что способна поверить в подобные «заклинания» сказочников-журналистов, официальных «мастеров пера» и вообще кого угодно.

В Японии, например, еще больший показатель госдолга. Потому я хочу сказать: «депутаты», равняйтесь на Японию! Пусть у нас будет 100 миллиардов госдолга и вы тогда сможете народу сказать: ура, мы живем по-японски.

А если серьезно, то весьма и весьма плохо то, что наш экономически активное население «задавлено» настолько, что вовсе не имеет денег и не может ничего инвестировать в страну. Вот и приходится постоянно брать деньги за границей.

А чтобы выглядело приятнее – цифры все время подгоняются. Наши «депутаты» и правительство – они же как школьники-двоечники. Ответы на контрольной подгоняют под то, что сказал учитель. Вот и вся, так сказать, «наука».

- Цифры подгоняются – это понятно. По вашей оценке, какая реальная «температура по больнице»? Как себя чувствует «пациент»?

- Белорусская экономику еще с начала 2016 года рухнула почти на 40%. Такой «ух» и развал был только в начале 1990-х годов. Причем, если наши соседи – россияне, украинцы, казахи и другие – прошли тогда фазу коренной ломки, Беларусь заморозила отсталые сектора экономики.

А потом, в 2016 году, это все грохнулось – на 37%. Поэтому, если статистика или международное агентство говорят, что у нас сегодня «прирост» ВВП на 1%, на самом деле это означает падение на -37%.

И при этом Лукашенко хочет сделать еще совершенно жуткую вещь: «увеличить» зарплаты до 500 долларов. Во-первых, это глупо. Во-вторых, это очень глупо. В-третьих: это не нужно и в реальном выражении невозможно.

Образно говоря, состояние белорусской экономики сейчас – зелено-синее. Ниже падать ей уже было невозможно, и теперь она просто ползет по дну на коленках.