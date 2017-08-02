Путин не владеет ситуацией Наталья Гулевская, opentown.org

2.08.2017, 8:53

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Правитель РФ стал заложником своих же «понятий».

Уже много сказано о надвигающихся санкциях в отношении России, но в основном звучит неверная оценка последствий и рисков. Обнищание и степень бесправия для российского населения не является руководством к действию. Чтобы понять, что же в недалеком будущем ожидать народам России, нужно ответить на главный вопрос — какой режим в России сформировался с приходом чекистов? Многие его называют авторитарным и отчасти правы, путинизм имеет сходство в построении исполнительной вертикали и нейтрализации других институтов власти, но это только оболочка. Внутренности выстроенного монстра уникальны и не имеют прецедента в послевоенном устройстве разного типа государств.

Путинская Россия де факто выстроена в криминальных критериях управления государством и регулируется в мерках уголовных понятий. Вместо законов, уставов, регламентов и процедур решения принимаются на основании предпочтений, и если в авторитарных государствах речь идет о присвоении одному лицу властных полномочий, то в путинской России суждения, отношение и понимание Путина и его окружения конституируются и, в конечном счете, становятся основным законом для управления государством.

Поэтому принятые санкции делают невозможным поддержание такой системы власти, и с первого дня после их вступления в силу произойдет сбой не только на федеральном, но и на региональном и на муниципальном уровнях. Причина надвигающегося хаоса, в принципе, симптоматична. В криминальном мире принято «отвечать за базар», и пока Путин выглядел как победитель на международной арене его поддержка была непререкаемой. С последними санкциями всем становится ясно, что теперь Путин не только не владеет ситуацией, но и никак на нее не может повлиять.

Становится понятно, почему конгрессмены, обозначив свои намерения, перенесли принятие решения после встречи Путина с Трампом. Это было сделано намеренно, чтобы каждый чиновник, госслужащий и должностное лицо путинской вертикали воочию убедились, что у них больше нет решалы и покровителя их слепой покорности и исполнительности, и что теперь никто не будет прощен, и никто не уйдет от ответственности.

Наталья Гулевская, opentown.org