10 «хитростей» официантов, которые не замечает обычный посетитель 3 2.08.2017, 9:23

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Во время летнего отдыха иметь дело с людьми этой профессии приходится чаще.

В каждой области существуют свои уловки и хитрости, о которых не могут знать простые смертные. Что уж говорить о заведениях общепита — здесь целое море секретов!

AdMe.ru решил почитать откровения официантов и поделиться некоторыми их приемами, дабы вы более не попадались на крючок.

Если вы наконец-то застали популярное кафе пустым, а хостес возьми да и посади вас за самый неудобный столик у входа, совершенно не удивляйтесь! Таким образом заведения приманивают людей, создавая видимость людности.

Также владельцы многих ресторанов признаются в существовании негласной политики «золотых столиков»: хорошо выглядящих людей хостес стараются посадить на веранде, у окон или на лучшие места в центре зала, дабы показать посетителям свое заведение во всей красе.

Вы никогда не замечали, что практически в любом ресторане на всех самых классных и больших столах стоит табличка Reserved? На самом деле они не всегда заняты, а просто находятся «в режиме ожидания», дабы какая-нибудь парочка самопроизвольно не села за огромный стол, за который можно посадить большую компанию и получить большую выручку.

Еще одно негласное правило: еда, которую успели поднять с пола менее чем за 5 секунд, упавшей не считается. Если персонал не уложился в «правило 5 секунд», в действие вступает «правило 10 секунд».

Замечали, что некоторые люди, отходя на минутку от стола, обеспокоенно извещают своих друзей, чтобы, если подойдет официант, они ни в коем случае не дали этому стервятнику забрать его чуть начатое блюдо? А это действительно цель официанта — убрать вашу тарелку, чуть только вы оторвали от нее последний кусок еды. Ведь в результате человек оказывается за неприлично пустым столиком, и чувство стыда подсознательно вынуждает его заказать что-нибудь еще.

Существует правило «закрытого вопроса», которым успешно пользуются как в ресторане с фастфудом, так и с мишленовской звездой. Работает оно так: не успели вы вымолвить и слова о напитке, как вам задают вопрос: «Вам красное или белое вино, мсье?» Теперь вам неудобно отказываться от предоставленного выбора, даже если изначально вы вообще планировали есть все всухомятку.

Как только бутылка вина оказалась на столе, наступает время следующей уловки: официант, доселе будто вас не замечавший, вдруг как ворон начинает кружить над вашим столиком, постоянно подливая вино из бутылки в бокалы после каждого вашего глотка. Нет, он не поспорил, что споит вас, он просто подливает жидкость раз за разом, чтобы она закончилась ровно посреди еды и вы заказали еще.

Этот пафосный трюк придумали французские гарсоны: официант как скороговорку перечисляет вам названия напитков на выбор: «Chardonnay, sauvignon, chablis?» Если вы не разбираетесь при этом в вине, но и дурачком прослыть не хотите, скорее всего, вы просто повторите последнее слово. А последнее — самое дорогое.

Такое бывает редко, но все же бывает: цены в меню могут быть представлены за 100 граммов продукта, а в блюде их может быть другое количество. Официанты об этом предупреждать не станут, а вот в меню информация должна помечаться звездочкой. Просто будьте внимательны, иначе цифра в счете вас удивит.

Бесплатные закуски в подарок — это кажется таким милым! Но на деле все немного не так: закуски подают обычно такие, что вызывают жажду. Маленькая закуска за счет заведения, а вот вода, вино, кофе — уже за ваш счет.

Если же вас бесплатно угостили коктейлем или десертом, также не обольщайтесь. Официанты просто хотят продлить ваше пребывание (= длину вашего счета) или ждут больших чаевых. Конечно, если только в вас не влюблен какой-нибудь официант или повар, что также бывает нередко.

Есть одна забавная уловка: когда вы просите персонал сделать музыку чуть тише, громкость действительно убавляют примерно в 1 случае из 10, но при этом всегда говорят, что все сделано как вы просили. Парадоксально, но вам и вправду будет казаться, что музыка утихла.

P.S.: Громкая танцевальная музыка нужна для того, чтобы человек невольно подстраивался под ее ритм и ел быстрее.

Если официант слишком активно пытается вам что-то продать, есть 3 варианта: ему нужно срочно сбыть это блюдо, так как он перепутал заказы; за определенную марку продукта он получит бонусы (например, у ресторана контракт с некой фирмой); либо на кухне у какого-то продукта просто истекает срок годности или его очень много. Так что не ведитесь на уговоры официанта.

И напоследок несколько хитростей с коктейлями:

Фирменный коктейль бармена для изрядно выпивших посетителей — это чаще всего эпично перемешанная в шейкере смесь того, что осталось в бутылках.

Старое пиво взбалтывают блендером для придания ему свежей пенки.

Если бармен долго не может зажечь коктейль «Б-52» якобы потому, что «выветрились пары», то, скорее всего, вместо настоящих ингредиентов там просто водка.

Розовое вино иногда получают, просто смешав белое и красное.

Конечно же, все вышеперечисленное не является «единым сводом правил официантов». В добросовестном заведении вас обслужат с душой и без подвоха. Но лучше быть слегка подозрительным, чем наивным малым.