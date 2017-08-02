Почему в Польше бензин дешевеет, а в Беларуси дорожает 1 2.08.2017, 9:55

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Сколько бензина может купить на среднюю зарплату белорус?

В первом полугодии 2017 года цена на нефть снижалась, как и стоимость бензина для жителей Европы. В среднем, цены на бензин в европейских государствах, по сравнению с началом года, снизились на 3,3%. Цена нефти Brent за это же время сократилась на 12%.

Для оценки стоимости автомобильного топлива в различных странах, эксперты РИА Рейтинг, основываясь на данных официальной статистики государств, подготовили очередной рейтинг стран по уровню цен на бензин.

Беларусь, где литр бензина в пересчете на российские рубли стоит 38,4 рубля, оказалась на втором месте по дешевизне, пропустив вперед лишь Казахстан. В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 28,8 рублей. Россия находится на третьем месте в рейтинге с ценой в 40 рублей за литр.

На четвертом месте, как и в прошлом рейтинге, находится Украина. В пересчете на рубли литр 95-го бензина обойдется автолюбителям в 57,8 рублей.

Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно невысокие цены на топливо. Из числа западноевропейских стран самый дешевый бензин в Люксембурге — 77,4 рубля .

Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту продается в Норвегии —104,6 рублей за литр. Практически такая же цена бензина в Нидерландах — 104,1 рубля за литр. Более 100 рублей придется заплатить за литр топлива в Италии, Греции и Дании.

В странах с дорогим бензином существенное влияние на цену оказывают высокие налоговые ставки на топливо.

Самое дешевое дизельное топливо, по данным рейтинга, также продается в Казахстане, России и Беларуси. Здесь цена не превышает 40 рублей за литр. На четвертом месте, как и по цене на бензин, находится Украина. Самое дорогое дизельное топливо в Норвегии (95,0 рублей за литр), Швеции (94,1 рубля) и Италии (92,5 рубля).

Практически во всех европейских странах произошло снижение цен на топливо. Наиболее существенно цена на бензин сократилась в Венгрии (-8,6%), Словении (-6,6%) и в Хорватии (-6,5%). В Польше бензин подешевел на 5,8%, в Литве — на 6,2%

Всего же стоимость бензина стала меньше по сравнению с началом года в 27 странах из 33, участвующих в рейтинге. Рост цен на бензин произошел лишь у лидеров рейтинга — в Казахстане, Беларуси, России и в Украине, а также в Норвегии, в результате чего эта страна опустилась на последнее место. При этом наиболее значительный рост цен отмечался в Казахстане (+5,3%), что не помешало этой стране сохранить первую позицию по дешевизне.

Ситуация с изменением цен на дизельное топливо была схожа с динамикой цен на бензин. Стоимость дизельного топлива выросла лишь в Казахстане, Норвегии, Украине, Беларуси и в России. В Мальте она осталась без изменений, в остальных странах цена дизельного топлива сократилась.

Для оценки доступности автомобильного топлива для населения эксперты РИА Рейтинг рассчитали количество бензина, которое могут приобрести на свои среднемесячные доходы жители различных стран.

В Беларуси на среднюю зарплату можно купить 553,5 литра бензина. Для сравнения: в Польше — 730,5 литра, в Литве — 513 литров.

Лидером по данному показателю остался Люксембург, где бензин по европейским меркам довольно дешевый, а доходы населения очень высокие. Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты 2,9 тысячи литров бензина. Второе место заняла Великобритания с 2,4 тысячами литров. Практически такое же количество бензина могут приобрести на свои зарплаты жители Норвегии, несмотря на то, что бензин здесь очень дорогой.

На последнем месте по доступности бензина для населения осталась Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 227 литров топлива, что в 13 раз меньше лидирующего по данному показателю Люксембурга.

Рейтинг был составлен на основе данных статистики государств Европы по состоянию на начало июля 2017 года (для Норвегии по итогам мая 2017 года) по ценам на бензин с октановым числом 95 (в России с октановым числом 95 и выше). Анализ цен производился путем пересчета местной валюты в рубли по курсу ЦБ РФ на 12 июля 2017 года.