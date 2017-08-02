Подстреленного милицией на Новый год минчанина осудили на пять лет «химии» 17 2.08.2017, 10:25

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Андрей Гаврош

Фото: tut.by

29-летний Андрей Гаврош не признал своей вины и заявил, что сотрудник милиции первым напал на него.

У милиционера другая версия — Гаврош устроил потасовку, пытался выхватить табельное оружие, поэтому он выстрелил три раза. Выслушав стороны, суд Московского района вынес обвинительный приговор в отношении минчанина — 5 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, пишет tut.by.

Накануне гособвинитель Елена Крупенина запросила для минчанина Андрея Гавроша 3 года лишения свободы в колонии общего режима. А вот сам потерпевший сотрудник милиции Руслан Соловьев попросил обвиняемого строго не наказывать и не лишать свободы. Судебное заседание по стрельбе в новогоднюю ночь на проспекте Любимова в Минске длилось три дня. Первым был допрошен потерпевший сержант Руслан Соловьев. Милиционер не смог точно ответить на вопрос, как и куда он выстрелил три раза.

— Предупредительного не было, — рассказывал потерпевший. — Первый раз выстрелил в ногу, чтобы нанести меньший вред обвиняемому.

Как еще одна пуля попала в спину Гавроша, а третья — в лифт, милиционер не рассказал.

В своем допросе обвиняемый показал: когда Соловьев пришел на вызов, началась словесная перепалка, после чего сержант ударил Андрея Гавроша, тот пошатнулся, полез за телефоном и в этот момент раздался выстрел. Дальше минчанин ничего не помнит. Четкого ответа, как стрелял милиционер, не дала и экспертиза, а сам эксперт не был допрошен в зале суда. Из материалов уголовного дела стало известно, специалисты усомнились в рассказе Руслана Соловьева, что пуля в спину была выпущена в ходе борьбы. По заключению экспертов, ствол находился на расстоянии 3−5 см.

«Обстоятельства причинения данного огнестрельного ранения не соответствуют обстоятельствам, изложенным Соловьевым», — указано в документах.

Напомним, ЧП случилось в новогоднюю ночь на проспекте Любимова. После 6 утра соседи Андрея Гавроша вызывали милицию, чтобы успокоить шумную компанию. На лестничной площадке были только сержант Руслан Соловьев и хозяин квартиры Андрей Гаврош, через минуту раздались выстрелы. Потерпевший милиционер лечился в военном госпитале 10 дней, обвиняемый — 17. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 363 УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел». Санкция статьи- до 5 лет лишения свободы.

Во время суда также поднимался вопрос: мог ли милиционер идти на вызов один или нет. Одни коллеги Соловьева утверждали, что мог, другие — нет. Сам сержант рассказал: накануне сотрудников милиции предупредили, чтобы по одному на звонок не выбывали, в то утро дежурный вместе с Соловьевым послал еще одного стража порядка. Но сержант решил не ждать напарника:

— Думал, по-быстрому все сделаю и вернусь.

В ходе судебного разбирательства выяснилось: в то утро у сержанта было табельное оружие, наручники и и фонарик. Газовый баллончик закончился накануне и милиционер не успел купить новый, а резиновая палка одна на все отделение, поэтому Соловьев не смог ее взять.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.