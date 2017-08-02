Марсианские садоводы и трактор преткновения Петр Мигурский, 6tv.by

2.08.2017, 10:44

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Интересно наблюдать за авантюристскими «заморочками» могилевских бюрократов.

Для выхода Могилевской области на современный уровень развития необходимо ежегодно привлекать в экономику не менее 1 млрд. долларов иностранных инвестиций. Но так сложилось, что сегодня местные чиновники рады и сотне миллионов долларов из-за рубежа. С нашей репутацией в миру пока нам не до жиру. Тем интереснее наблюдать за авантюристскими заморочками могилевских бюрократов, готовых за счет государства реализовать чуть ли не проект закладки марсианского яблоневого сада. У нас, к сожалению, еще много «садоводов» в местной «вертикали».

Асфальто-цементное уплотнение почвы

Фантазии чиновников, допущенных к распределению инвестиций, запредельны в попытках проявить себя хотя бы как. Характерный пример: у кого-то в Могилевском облисполкоме родилась идея строить дороги без применения асфальта и бетона. И вот в июне 2017 г. в Канаду (!) снаряжается делегация за ценным опытом передового строительства дорог. Интересно, что идея очередной облисполкомовской фантазии родилась после встречи губернатора с руководителем компании «Carnross Grp Ink».

Суть технологии в уплотнении верхнего слоя грунта с помощью специального состава, что значительно удешевляет «изготовление» дорог. И обеспечивает долговечность их эксплуатации до 3-5 лет. Оказывается, у чиновников всё серьезно: затрачены средства на командировку, задействованы специалисты профильного НИИ с целью изучения эффективности применения данной технологии на просторах Могилевской области.

Не будем говорить о специфике канадской действительности в виде климатических условий и низкой нагрузки на дороги во многих регионах страны. Дело еще и в другом: в Беларуси перепроизводство битума (сырье для асфальтобетона), который даже поставляется на экспорт; построены десятки асфальтных заводов; созданы специальные стройорганизации по устройству асфальтового покрытия дорог и его ремонта; закуплен комплекс машин, в том числе и за валюту. И недостаток финансирования в строительстве и капитальному ремонту дорог.

Представьте, что на этом рынке появляется канадская компания или возникает необходимость бюджетного финансирования закупки оборудования и машин для устройства новых дорог с возможностью их 3-5 годичной эксплуатации. А также закупки за валюту или строительства белорусского производства специальных укрепляющих смесей. Абсурд.

Но проблема не только в асфальтных заводах-бедолагах: давно уже идет разговор о возможности строительства в Беларуси цементобетонных дорог. Они более долговечны асфальтобетонных и в зависимости от технологии не требуют ремонта 20-50 лет, Обратил внимание на данную возможность и Лукашенко, поручив максимально обеспечить применение цемента в строительстве дорог страны. Увы, сегодня только 5% цемента идет на устройство дорог при возможности его использования до 50% от производства.

Почему не реализуется задание Лукашенко? Все очень просто – мешает асфальтное лобби, которое аргументирует свою позицию вложенными средствами в материальную базу и накопленный опыт в строительстве дорог. А теперь представьте, что в Беларуси появляется третий участник процесса, который отбирает кусочек хлеба у «асфальтников» и «цементников». Кстати, уже сегодня руководство Белорусской цементной компании (БЦК) испытывает затруднения в реализации возможностей по строительству цементобетонного покрытия дорог в Могилевской области.

Вот и попробуйте дать оценку деяниям областных чиновников по возможности очередной реализации местного бюджетного фэнтези. Мозг сломать можно.

ОАО в составе ООО

В Шкловском районе создается новая интеграционная структура в виде общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Купаловское», в состав которого будут кооптированы два ОАО (открытые акционерные общества) «Новогородищенское» и «Амкодор-Шклов» и ЗАО (закрытое акционерное общество) «Большие Славени». Акционерные общества будут представлены в новоявленном ООО как юридические лица, что в принципе не ущемляет их производственной деятельности.

Планируется, что ООО «Купаловское» будет иметь статус агропромышленного холдинга, специализирующегося на молочно-мясном скотоводстве с племенным разведением нетелей и возделыванием зерновых культур. Конкретизированы и функции ООО «Купаловского», как управляющей структуры: распределение сырья и материалов, продажа готовой продукции, организация маркетинговой, логистической и другой деятельности.

Местные чиновники пытаются убедить, что они создают высокоэффективную агропромышленную структуру – объединение организаций в холдинг позволит проводить согласованную финансовую, инвестиционную и производственную политику. Позвольте, а разве до этого не проводилась согласованная хозяйственная деятельность с местным райисполкомом, а «Амкодор-Шклов» еще и с материнской компанией «Амкодор»?

Умиляют надежды чиновников на некую эфемерную инвестиционную политику – деньги где возьмете на строительство новых производств и модернизацию поизношенных? Если даст государство – в Шклове вас, уважаемые чиновники, поцелуют в коленку. Если заставите брать кредиты – со временем проклянут: никто и сегодня не мешает заниматься производством, инвестициями и финансами для организации современного сельского хозяйства. Кстати, первое подведение итогов состоится уже в 2020 году. Надеюсь, большинство из нас доживет до этой исторической даты, чтобы порадоваться достижениям очередной придумки могилевских бюрократов.

Трактор преткновения

Такого поворота событий в тракторостроении Беларуси мало кто мог спрогнозировать – мы строим новый тракторный завод.

Событие для экономики эпохальное! Как заявил руководитель страны, развитие отечественного тракторостроения затрагивает интересы регионов и всего государства. Вот-вот, регионов особенно. В стране, видимо, денег некуда девать (а расходы будут обязательно за счет собственных средств предприятия и бюджета), а все аргументы по поводу зарубежного (китайского?) кредита «Амкодору» почти в 350 млн. долларов не должны вводить в состояние эйфории потребителей информации. Ситуация на «тракторном» рынке не столь перспективна, как нам ее подают.

За последние 5 лет производство тракторов в Беларуси сократилось в 2 раза – сейчас производственные мощности Минского тракторного завода (МТЗ) загружены всего на 30%. И, потом, такой ли уж новый вид трактора с шарнирно-сочлененной рамой – его производит большинство стран с развитым тракторостроением.

Да и зачем строить новый завод, если данное производство можно развернуть на площадях МТЗ!? Например, в Бобруйске. Не все, видимо, в курсе, что в славном городе на Березине собирают тракторы марки «Беларусь» минского тракторного завода. Только вот беда – по итогам работы предприятия за 1 полугодие 2017 г. собрано их только 692 шт. или 65,7% к уровню предыдущего года. Кстати, в 1 полугодии 2016 г. было произведено 772 трактора, или 73,3% к соответствующему уровню 2015 г. Стоит ли серьезно говорить о перспективе развития тракторостроения в отдельно взятой Могилевской области? Или все-таки побороться за возможность размещения хотя бы части нового производства на могилевской земле?

Ведь если за дело взялся лично Лукашенко (а он за многое уже брался), новые трактора будут выпускаться! Станут ли счастливее тракторостроители Бобруйска, еще вопрос? А китайцам повезло точно – 350 млн. долларов кредита для Беларуси в пустыне не валяются.

Кстати, господа приправительственные аргументаторы строительства нового завода – предприятия создаются для выпуска продукции с целью получения прибыли, а не для конкуренции. Конкуренты потом подтянутся. Нужно создавать новые и востребованные продукты, а не пытаться откусить кусочек пирога в существующей рыночной нише. Уж лучше займитесь космосом – меньше головной боли в облисполкомах, да и китайцы помогут точно. Они всем помогают за чужой счет.

Петр Мигурский, 6tv.by