Кремль внедряет новую разработку по расшатыванию Украины 2.08.2017, 10:55

Фото: УНИАН

Инструментарий гибридных технологов существенно обновился.

Под украинскую государственность закладывается бомба замедленного действия в виде фейковых территориальных общин, которые создаются по всей стране. Такие общины обрастают собственными органами управления, разрабатывают свою систему налогообложения и бизнеса, а в перспективе, по информации СБУ, могут провозгласить себя властью на местах и при активном содействии России создать новые "народные республики" уже на подконтрольной Киеву территории Украины. Как это работает, разбирался "Апостроф".

Все для людей

Как отмечают в СБУ, главная идеологическая особенность фейковых территориальных общин, на основе которой они и создаются, кроется в понятийном аппарате. Так, если изучить сайты этих общин – все они как один апеллируют к понятию "человек", нивелируя понятие "гражданин". Например, вот что написано на сайте территориальной громады Кривого Рога:

"Почему Конституция, которая создана для людей, не работает? А не работает она потому, что людей, как оказывается, у нас нет, а есть физические и юридические лица. Также оказывается, что физические лица вообще не имеют никаких конституционных прав, поэтому и нарушить конституционные права физического лица вообще невозможно. А мы забыли о том, что мы люди, и в этом наша трагедия. Мы забыли о том, что НАРОД из физических лиц не состоит. Из физических лиц состоит стадо, а народ состоит из сознательных ЛЮДЕЙ".

А вот выдержка из ресурса территориальной громады города Хмельницкий: "Есть только одна раса – раса человечества".

Организовываясь в территориальные общины сел, поселков и городов, активисты раздают своим членам "паспорта человека". Примечательно, что согласно 140 статье Конституции Украины территориальная община существует по праву, то есть специально регистрировать ее не требуется, однако общественники придумали свою правовую форму существования со сложным названием: "Международная суверенная властная организационно-правовая форма самообеспечения, самоорганизации, самозащиты, непосредственного самоуправления и прямого народовластия людей".

Стоит ли говорить, что с регистрацией в Минюсте таких проектов у фейковых территориальных общин возникают большие проблемы.

"Территориальная община неподвластна государству, вы понимаете? – добавляет "Апострофу" так называемая "уполномоченная по делам регистрации теробщины Хмельницкого" Ольга Уграк. – Это совсем другие вещи, это же в Конституции прописано, в законе "О местном самоуправлении". И этим бюджетом наполняется территориальная община. Они – собственники и сами решают кому, чего, сколько и на что потратить. Это вне системы".

Органы управления "общины" выдают удостоверения "народного предпринимателя", но как таковой правовой основы для уклонения от уплаты налогов у таких предпринимателей нет. Правда идеологи общин ссылаются на целую кучу международных соглашений, законов, подзаконных актов и уверяют, что на основании этих документов налоги действительно можно не платить в государственную казну. Например, на статью 2 закона "О местном самоуправлении" где сказано, что "местное самоуправление осуществляется территориальными общинами сел, поселков и городов как непосредственно, так и через сельские, поселковые, городские советы и их исполнительные органы".

В формулировке "как непосредственно, так и через…" общественники и нашли для себя лазейку, мол, они выбирают вариант "непосредственно", а, значит, вмешательства государства в свой бизнес не приемлют.

По логике "народных предпринимателей", так как плательщиками налогов в Налоговом кодексе признаются физические и юридические лица, а они таковыми не являются, настаивая на термине "человек", то и платить государству им ничего не нужно.

Общественники уверяют, что их позиция и знание законов – иммунитет от ГФС.

"У вас будут на руках документы "народного предпринимателя", которые вы и сами себе можете сделать. Будет правовая справка, куча документов юридических со ссылками на законодательство, Конституцию, международное право, которые обуславливают вашу деятельность как человека, - рассказывает "Апострофу" представитель "территориальной общины" Кривого Рога. – За столько лет нас приучили, что государство – это все, и, мол, другого варианта развития человечества нет, кроме как создание государства. Мы пользуемся международным правом, позиционируем себя в правовом статусе человека. Государство не является тем органом, который помогает людям. Его функция – собирать налоги, не более того. Оно даже защитить человека не может. Они могут это рассматривать как неисполнение их законодательных актов, но мы ведь не скрываемся и сообщаем, что работаем как "народные предприниматели". Вам не нравится? Ну, извините. А почему я должен удерживать у себя на голове всю эту баррикаду и президента?"

Ничего не напоминает? Например, тезисы об одном регионе, который кормит всю Украину? В СБУ отмечают, что именно в этих деталях и заложена перспектива дестабилизации страны, ведь в действительности "народных предпринимателей" от налогов никто не освобождал.

"Человек не платит налоги, набегает пеня, далее – административная ответственность, которая из-за накопления долгов переходит в уголовную ответственность. Все это учитывается идеологами и функционерами фейковых движений, которые в нужный для них момент скажут: или штурмуй администрацию, или ты сядешь в украинскую тюрьму за незаконные действия", - пояснили в СБУ.

"Народное предпринимательство – это фантазии, - говорит "Апострофу" налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская. – Есть раздел 14 Налогового кодекса, и там описаны три группы [предпринимателей]. Каждый платит свою ставку, каждый сдает свой отчет.

Никаких сообществ, которые не платят ничего и не отчитываются, но ведут свои бизнесы, объединяясь в команды, нет. Любой человек может объединиться с другим и работать, но если ты хочешь легально работать, то ты вынужден принять ту форму, которая предусмотрена законом, а не фантазиями".

Да и сами общественники признаются, что после того, как их деятельностью заинтересовались в СБУ (по всей стране возбуждено 26 уголовных дел по статьям "Самоуправство" и "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти"), им пришлось вступить в законные отношения с ГФС.

"Мы в феврале заплатили за два года, потому что до этого не платили, 510 тысяч гривен государству", - добавляет Ольга Уграк.

Опасность

Игра терминами "человек" – "физическое лицо", система "народного предпринимательства" – все это похоже на методы психологической обработки в какой-нибудь секте, но с другой стороны, какая разница, как себя идентифицировать - "гражданином" или "человеком"? По мнению юриста Института гражданского общества Анатолия Ткачука, разница есть – и она принципиальная.

"Это российская разработка: размытие внутреннего украинского общества, мол, в Украине нет граждан, а есть люди. Когда я признаю себя человеком, то я уже не признаю себя гражданином, соответственно, я могу не платить налоги, не исполнять законы, не идти в армию и тому подобные вещи", - пояснил "Апострофу" Ткачук.

В свою очередь экс-заместитель главы СБУ Александр Скипальский добавляет, что ложные территориальные общины – новая форма обкатанной российской технологии.

"Россия давно использует такие формы как фейковые общественные организации. Создаются специально лидеры общественного мнения, и остановившись на каком-то регионе, они будут делать все, чтобы развивать прикормленные организации, чтобы потом диктовать свою волю с позиций якобы местной власти", - пояснил "Апострофу" эксперт.

Но опасность еще и в том, что после того, как фейковая община провозглашает в правовом поле всех своих членов "людьми", в ход идет 5 статья Конституции, которая гласит: "Единственным источником власти в Украине является народ".

"Они используют ее буквально и переворачивают таким образом, мол, все государственные органы должны быть установлены напрямую народом, а поскольку народ не собирался и референдум не проводил по поводу того, что государство Украина или, например, Минюст уполномочены что-либо делать по отношению к любым общинам и субъектам, они создают свою параллельную "правильную" структуру, которая будет регистрировать и территориальные общины, народных предпринимателей и даже предприятия. Таким образом, создается параллельная государству структура", - поясняет "Апострофу" юрист Украинского института будущего Денис Монастырский.

"По большому счету это – ростки анархии в государстве, ведь эти структуры именно отрицают любые государственные структуры, - добавляет Монастырский. – Например, в Хмельницком это даже вылилось в захват коммунального предприятия, которое принадлежит городу. В этом и состоит угроза, ведь следуя такой логике, получается, что есть все основания для того, чтобы захватить здание мэрии. Кроме того, огромное количество предпринимателей, которые работали по такой схеме, не платили налоги и даже агитировали за то, что это – нормальная схема, которая укладывается в законодательство Украины. По поводу неуплаты налогов, в мелком масштабе, как физлицо, человек не представляет особой опасности для общества, но в плане общей картины по Украине, когда речь идет о тысячах таких предпринимателей, ущерб может быть оценен в большую сумму".