Названы пять советов, как пережить жару 2.08.2017, 10:58

Жара плохо влияет на здоровье, поведение и настроение человека.

Минимум алкоголя и табака, отказ от жареной и жирной пищи, ранний завтрак, употребление большого количества жидкости, избежание прямых солнечных лучей помогут без вреда для здоровья пережить жару, пишет korrespondent.net.

Во-первых, нужно запомнить главное правило – не находиться на улице в период с 11:00 до 17:00, когда солнце наиболее активное.

Кроме этого, специалисты в особо жаркие периоды советуют употреблять "легкую" пищу. Это включает отказ от жареных, жирных, острых и соленых продуктов. Порции должны быть небольшими.

Завтракать лучше в 6-7 утра, обедать – до наступления полуденной жары – в 11 утра, а ужинать – в шесть вечера.

Не стоит забывать и о воде. В жару следует выпивать не менее 2,5-3 л жидкости в день. Употреблять ее желательно каждые 40-50 минут по 100-200 мл. Это может быть вода, компоты, чай, свежевыжатые соки и тому подобное.

Также в особо жаркую погоду употребление табака и алкоголя нужно свести к минимуму. Из меню должна исчезнуть водка, коньяк и экзотические напитки. Можно употреблять сухое