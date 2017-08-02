Лолита: Я честно хайпанула 2.08.2017, 11:14

Певица прокомментировала свой экстравагантный наряд на концерте в Баку.

На днях пользователи соцсетей устроили соревнование: кто смешнее прокомментирует наряд Лолиты во время выступления в Баку. Напомним, что певица вышла на сцену в откровенном облегающем комбинезоне. Сама же Милявская не заставила долго ждать ответа.

— Как говорят в интернете, я решила хайпануть. И хайпанула! — отвечает Лолита пользователям сайта The Question. — А песни, которые я пела на «Жаре» с огромным удовольствием, тысяча людей в зале пропела вместе со мной каждое слово. И вот это было очень классно и профессионально. Жаль, что такие вещи обычно не отмечаются.

Я могу вам сказать, что мое платье — это нижняя часть комбинезона. Сверху накидка, я ее буквально на секунду сняла. Ничего в моем поступке такого нет: это не более чем шутка и это мое личное отношение к диетам и к тому, что общественное мнение вмешивается в жизнь любого человека. Например, советами — кому худеть, кому полнеть, кому губы надуть, кому грудь сделать. Общество уже настолько обнаглело, что оно все время дает советы, вместо того, чтобы заниматься своей личной жизнью и следить за своей собственной спальней.

Лолита отмечает, что получила удовольствие как от негативных, так и от позитивных комментариев. И подчеркивает, что относится к этому легко.

— Я честно хайпанула. И получила удовольствие, — резюмирует певица.