Как белорусы провели медовый месяц в Азии за $1850 на двоих 2.08.2017, 11:27

Молодожены увидели пять красивейших мест и пожили в Азии целый месяц.

В августе 2015 года Евгения Мейсак вышла замуж, а в ноябре отправилась в свадебное путешествие по Азии.

«Итого за месяц мы потратили: 930 долларов на перелеты, 420 долларов на отели, 120 долларов на перемещения на местном транспорте, скутере или катере, 230 долларов на еду. Развлечения и осмотр достопримечательностей обошлись в 150 долларов. Всего — 1850 долларов, или 30 долларов на человека в день. За эти деньги мы увидели пять красивейших мест и пожили в Азии целый месяц. Поэтому наш медовый месяц действительно можно назвать бюджетным отдыхом», — уверяет tut.by Евгения.

— Мы сразу решили, что в свадебное путешествие обязательно отправимся по юго-восточной Азии: очень понравился колорит этих мест. Как раз подвернулся отличный вариант: распродажа на комбинированный перелет Air China Москва — Куала-Лумпур — Хошимин — Минск с трансферами через Пекин всего за 620 долларов на двоих. Дальнейший маршрут был проложен по Google-картам из соображений «интересное место, и добираться недорого». Все наши перелеты — на азиатском лоукосте AirAsia (за исключением Хошимин-Фукуок-Хошимин, когда мы купили билеты Vietnam Airlines). Все отели забронировали через booking.com, без предоплаты, чтобы была возможность при необходимости сменить гостиницу на месте.

11 перелетов во время нашего путешествия обошлись в 930 долларов. Маршрут был следующим (цены указаны за двоих, в долларах):

Куала-Лумпур

Первой точкой нашего трипа по юго-восточной Азии стала столица Малайзии — Куала-Лумпур. Отель выбирали в центре города, чтобы было удобно добираться до всех достопримечательностей: Bed&Breakfast, на три ночи — 50 долларов.

Куала-Лумпур — достаточно дорогой, и билеты в различные заведения по азиатским меркам могут стоить недешево. Для того, чтобы попасть на телебашню Менара, мы заплатили 25 долларов: обзор 360 градусов, виды впечатляющие. За вход в парк птиц отдали 25 долларов, провели там практический целый день. На территории имеются также парк бабочек, мини-зоопарк, парк озер и парк орхидей.

Рассмотреть город позволяет местный наземный монорельс. Проезд недорогой, зависит от того, куда вы хотите отправиться. Разобраться на схемах в метро достаточно сложно, но туристам там всегда любезно помогут.

Оба вечера, проведенных в этом городе, мы ужинали на Ночном рынке. Это пару километров дороги с кафе по обеим сторонам. Стоимость ужина — около 10 долларов на двоих, но порции намного больше, чем в Беларуси. А вот любителям алкоголя в Малайзии придется непросто: бутылка пива 0,5 литра стоит около 5 долларов. Как правило, цена алкоголя и сигарет в Малайзии заоблачная, так как большинство жителей мусульмане.

Кота-Кинабалу, остров Калимантан

Остров Калимантан, или Борнео поделен между тремя государствами — Индонезией, Малайзией и Брунеем. Мы провели семь ночей в малазийской части острова, столицей которой является город Кота-Кинабалу. Мы летели сюда за райскими островами и пляжами. Отель около причала стоил 100 долларов за семь ночей. Город сам по себе не очень большой, на дальние расстояния можно передвигаться на маршрутках или автобусах (0,5 доллара).

Морской парк Тунку Абдул Рахман — это пять красивейших островов, в 20 минутах на катере от городского причала. Стоимость проезда — 10 долларов, если ехать с частниками, и около 17 долларов от государственного причала. Так как эти острова являются природными заповедниками, вход на них платный — 2 доллара с человека. Пляжи с белым песком, кристально чистая вода чуть теплее 30 градусов — настоящий рай! Когда с острова уплывали китайские туристы, мы оставались там практически одни.

Примерно в 20 км от центра города находится крупный зоопарк. Добраться туда можно на городском автобусе или маршрутке, проезд около 4 долларов за двоих. Стоимость входа в парк — 10 долларов. В зоопарке можно увидеть обезьян-носачей, которые являются символом острова, карликовых слонов Борнео, малайских медведей и тигров. Также на территории есть ботанический сад с тропическими растениями.

Прочие достопримечательности Кота-Кинабалу — бесплатная смотровая площадка и плавучая мечеть, за вход в которую тоже не возьмут денег. Единственное, о чем стоит побеспокоиться — форма одежды.

Каждый вечер на ужин мы ходили на рыбный рынок на причале. Около пяти часов вечера причал превращается в рынок, куда рыбаки привозят улов за день. Рядом стоят столики. Показываешь пальцем, какую рыбу тебе приготовить, выбираешь гарнир и напиток, садишься и спокойно наблюдаешь за процессом. За большого краба с двумя порциями лапши и фруктовые коктейли мы заплатили 10 долларов, за красную рыбу весом около двух килограмм — 5 долларов.

Остров Лангкави

Ланкави — это Duty Free остров, где цены на продукты и алкоголь ниже, чем во всей остальной Малайзии. Здесь мы останавливались в одном из самых необычных отелей за время нашего путешествия: двухэтажные бунгало на два номера, граничащие с джунглями. С утра тебя будят обезьяны, которые пришли искать забытую на террасе еду. Стоимость восьми ночей — 90 долларов.

Одна из главных достопримечательностей острова — Небесный мост, то есть подвесной мост на одной опоре на высоте 700 метров. Стоимость билета — 20 долларов. Также на острове много водопадов различной высоты и красивые пляжи. Мы объездили практически весь Ланкави на скутере. Стоимость аренды на шесть дней со скидкой от отеля — 25 долларов. Питались в основном в местных кафе. Средний чек на ужин на двоих без алкоголя — 7 долларов.

Остров Фукуок

Для проживания на этом вьетнамском острове мы выбрали небольшой уютный гестхаус недалеко от пляжа. Стоимость за 9 ночей — 130 долларов. Общественного транспорта нет. Чтобы посмотреть остров, брали в аренду байк: на неделю — 30 долларов при хорошем торге.

Остров был разрушен во время гражданской войны, поэтому основная достопримечательность там — это природа. Есть еще кокосовая тюрьма, водопады, буддистский храм на вершине горы, Национальный парк. На многие места мы натыкались случайно, просто проезжая мимо на скутере. Пляжи Фукуока чуть дальше от центральных районов — безлюдные и чистые. Обязательно стоить "подайвить": на Фукуоке один из самых дешевых дайвингов в мире, целый день с четырьмя погружениями и питанием обошлись в 30 долларов.

В основном еда представлена на острове кафешками с вьетнамской кухней, можно найти индийскую и тайскую кухню, и даже русскую. Мы в основном питались в местных кафе, стоимость ужина на двоих — около 5 долларов.

Хошимин

Напоследок в Хошимине мы провели два полных дня. Отель в туристическом районе на три ночи — 50 долларов. Необычная фишка отеля — с 16.00 до 17.00 в холле отеля бесплатная бутылка пива для жильцов.

Мы посетили Музей жертв войны, вход — 1,5 доллара на двоих.

Билет в аквапарк — большой, с крутыми высокими горками — стоил 15 долларов на двоих на целый день. За эти деньги вы получаете доступ ко всем зонам и бассейнам, а для иностранцев вообще выделена отдельная терраса с лежаками. Только ехать туда нужно в будний день, потому что в выходной, по отзывам туристов, там не протолкнуться.

Еда в Хошимине, как и во всем Вьетнаме, стоит недорого, и плотно покушать можно буквально за 5−7 долларов на двоих.