У России остался один путь Бачо Корчилава

2.08.2017, 11:39

Бачо Корчилава

У Путина хорошо получается приближать момент краха собственной страны.

Российские СМИ сообщают со ссылкой на источники, что 8 августа Владимир Путин отправится с визитом в самопровозглашенную Абхазию.

Самое интересное, во-первых, что этот визит президент РФ планирует ровно в девятую годовщину вторжения российских войск в Грузию. По-российски циничный подход к вопросу.

А, во-вторых, произойдет это ровно через неделю после визита в Грузию вице-президента США Майка Пенса.

То есть это такой своеобразный ответ России на закон об американских санкциях. Путин как бы говорит США – я буду продолжать агрессивную политику.

И этим самым сводит уровень РФ до уровня Северной Кореи, Сирии, самопровозглашенных Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья и Карабаха.

Ну, если так хочет Путин, то у него хорошо получается с маниакальным упорством приближать момент краха собственной страны.

В общем, не будет его усмирения, не тот случай, когда разум победит. Значит, остался один путь – к распаду через крах экономики.

Бачо Корчилава