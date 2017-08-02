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Синоптики: В четверг будет до +32 градусов

  • 2.08.2017, 11:58
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Оранжевый уровень опасности из-за жары и гроз сохранится 3 августа.

Завтра в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни.

Днем во многих районах Брестской и Гродненской областей, на остальной территории местами также прогнозируются дожди, в отдельных районах возможны грозы.

Ветер будет переменных направлений 4-9 м/с, ночью при грозах местами шквалистое усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов, по юго-востоку - до 22. Днем прогнозируется 23-29 градусов, по югу будет 30-32 жары, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


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