Курс на Запад 15 Анатолий Шумченко belaruspartisan.org

2.08.2017, 12:07

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Анатолий Шумченко

Фото: «Радыё Свабода»

Приходит время аккуратно закрывать дверь на Восток.

Прочтите статью, есть спорные моменты, но в целом все разложено и вопрос миллионов белорусов, когда будут расти доходы, становится риторическим, после изложенной позиции Степана Демуры.

Это лишний раз доказывает мою правоту, что нельзя терять времени и необходимо менять курс страны в сторону цивилизованного мира, мира дешевых денег, инвестиций и технологий, то есть Того, что позволит нам поднять экономику.

Россию задвигают обратно на задворки, успешно используя опыт противостояния с СССР во времена холодной войны. И чтобы не произошло развала, россиянам нужно начинать думать о том, чтобы не ракеты и танки клепать, а поднимать уровень жизни своих граждан и не допустить критической точки обвала доходов населения.

Другими словами, Запад дал еще раз всем понять: хотите жить хорошо, живите по правилам цивилизации, то есть по «нашим правилам» и подчиняйтесь общим законам, основной которой являются демократические ценности и незыблемость международных границ государств мира. Кто этого не понял - за борт.

Поэтому власти Беларуси в спешном порядке и пытаются навести мосты с США и ЕС, понимая бесперспективность восточного вектора.

Россия же может ответить только разжиганием новых горячих точек на карте Европы, шантажируя европейцев и их спокойную и сладкую жизнь сейчас. Что они и делают уже в Украине, кстати.

Но ситуация, когда санкции имеют влияние, еще раз доказывает превосходство стран мира, где есть демократия и политическая конкуренция, которая двигает нашу планету вперед. Просто не нужно быть варварами.

Мы снова оказались в ситуации противостояния геополитических сил и главная задача сегодня удержать свою страну и сохранить независимость, ибо желающих поиграть мускулами предостаточно. Нам, белорусам, сегодня нужна, как никогда, консолидация здоровых сил, для которых патриотизм и национальное сознание не пустой звук.

Спустя 25 лет холодная война уже практически вернулась...

Приходит время аккуратно закрывать дверь на Восток, чтобы нас не затянуло в воронку, которая будет расти вследствие борьбы и противостояния нашего восточного соседа с прогрессивным миром.

Яркий пример жесточайших последствий для экономики Беларуси - это действия нашего «союзника» в Крыму и Украине, когда мы начали падать вместе с Россией из-за санкций. Сейчас этот процесс принял долгосрочный и стратегический характер, от того и пишу о необходимости менять курс Беларуси на Запад и только в этом залог нашей независимости и шанс вырваться и жить достойно...

Усидеть на двух стульях уже не выйдет, потому что ставки резко возросли и никто церемониться не будет: либо ты союзник, либо ты враг, именно так и будет в ближайшее время раскручиваться машина пропаганды в России.

Анатолий Шумченко belaruspartisan.org