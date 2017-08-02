Акции Apple рекордно подорожали 1 2.08.2017, 12:35

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Фото: Reuters

Чистая прибыль компании поднялась до $8,72 миллиардов.

Акции Apple Inc. на дополнительных торгах после закрытия основной сессии в Нью-Йорке во вторник, 2 августа, подорожали на 6,3%, до рекордных $159,50.

Как сообщается в пресс-релизе Apple, пишет nv.ua, чистая прибыль по итогам трех месяцев, завершившихся 1 июля, поднялась до $8,72 млрд по сравнению с $7,8 млрд за сопоставимый период предыдущего фингода.

Прибыль Apple в расчете на акцию подскочила на 17,6% - с $1,42 до $1,67 - в связи с сокращением числа акций в обращении в результате buyback.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль Apple в $1,57 на акцию (+10,6%).

Выручка увеличилась с $42,36 млрд до $45,41 млрд (консенсус-прогноз - $44,89 млрд).

В прошедшем квартале Apple повысила продажи iPhone на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 фингода - с 40,4 млн до 41,03 млн штук, что соответствовало ожиданиям Уолл-стрит. Вместе с тем показатель был существенно ниже 50,8 млн, проданных во втором финквартале.

На текущий (четвертый) квартал 2017 фингода Apple прогнозирует выручку в диапазоне от $49 млрд до $52 млрд, тогда как средняя оценка аналитиков составляет всего $49,18 млрд. Apple также ожидает валовую рентабельность от 37,5% до 38% и операционные расходы на уровне $6,7 млрд - $6,8 млрд.

С начала 2017 года стоимость акций Apple взлетела на 30%, существенно опережая подъем рынка акций США (от 11% для индекса Dow Jones до 18,2% для Nasdaq). Капитализация Apple превышает $780 млрд.