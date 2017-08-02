Как молодая мама из Витебска добилась возврата налога на «тунеядцев» 9 2.08.2017, 12:53

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Анастасия Радевич

Еще несколько месяцев назад «письма счастья» сотнями разлетались по всей Беларуси.

«Весточку» с требованием уплатить налог получали многие безработные. Многие бесстрашно выходили на улицы, чтобы отстоять право на достойную жизнь

Анастасия Радевич – молодая мама, сейчас находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. В канун Нового года она получила оригинальный сюрприз под елочку – письмо от Министерства по налогам и сборам.

«Было очень неожиданно и, конечно, неприятно. Тунеядкой ни я, ни члены моей семьи никогда не были, а тут такое», - рассказывает vkurier.by жительница Витебска.

Сумма к оплате значилась не маленькая – 270 рублей, почти весь объем детского пособия, которое Анастасия получала на ребенка. Как выяснилось, девушке не хватило только одного трудового дня, чтобы не оплачивать сбор. Но, как известно, налоговые органы бонусов и скидок не раздают. Для уменьшения платежа «тунеядке» пришлось доказывать свое материально не стабильное положение. Анастасия отметила:

«Для рассмотрения в горисполкоме моей просьбы по сокращению суммы уплаты, мы собирали бесчисленное множество бумажек и справочек. В списке значилось не меньше 10 пунктов. Ко всему прочему предоставить пакет документов необходимо было как можно скорее».

Молодая мама рассказала, что с ней еще и беседу проводили. Задавали вопросы про оплату коммунальных платежей, наличие имущества, дополнительного заработка и трудовой деятельности.

Анастасия рассуждает:

«Откуда у людей деньги на налог!? К примеру, мы живем у моей мамы в квартире. Ни муж, ни я в собственности ничего из недвижимости не имеем. Из ценного – старенькая машина».

Добиться уменьшения размера налога молодой маме удалось. В государственную казну девушка уплатила только 50 % от суммы.

Когда по всей Беларуси, в том числе и в Витебске, прокатились акции против указа Лукашенко, люди повсеместно стали говорить о возврате денежных средств, которые власти получили от населения. Тогда Анастасия вновь обратилась в администрацию. Что удивительно, вернули 135 рублей очень быстро.

«Возможно, к ним уже обращались с требованием вернуть деньги. Может, поэтому они очень оперативно проверили бумаги, и я получила обратно свои деньги. Даже удивилась, ведь, когда я просила уменьшить сумму выплаты, чиновники уже просто не знали, каких еще документов придумать для меня, чтобы усложнить задачу».

Для семьи Анастасии такая прибавка к семейному бюджету была очень значительной, ведь, когда на руках маленький ребенок, каждая копейка на счету. Девушка уверена, что в условиях страшной безработицы, «тунеядцем» сегодня может стать каждый.