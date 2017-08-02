Чтобы лето было в радость: как вести себя в жару 3 2.08.2017, 13:12

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Несколько способов обеспечить более комфортное и безопасное для здоровья существование в жаркую погоду.

Перегрев организма в жаркую погоду — это серьезная проблема. Если температура в течение нескольких суток не опускается ниже +32 С, а влажность — ниже 80%, то наблюдается явление «тепловой волны», которое медики считают очень опасным.

Мы не можем повлиять на погоду, но в нашем арсенале есть немало способов обеспечить более комфортное и, главное, безопасное для здоровья существование в эту горячую пору, пишет lider-press.by.

Медики советуют:

- в жаркие дни носить лeгкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать лeгкие головные уборы и носить с собой бутылочку с водой. В дни с повышенной температурой воздуха (выше +28˚ С) не выходить на улицу без особой необходимости, особенно в период максимальной солнечной активности (с 11 до 17 часов);

- в помещении с кондиционером не устанавливать температуру ниже +23-25˚С. Если кондиционер в квартире или на рабочем месте отсутствует, можно охладить воздух, используя eмкость с водой, которая ставится перед вентилятором. Вода под действием напора тeплого воздуха испаряется, охлаждая помещение на 2-3 градуса.

Что есть?

Пища в жару должна быть легкой. Поменьше пищи копченой, жареной, жирной. Поменьше мяса, горячих супов. Лучшее первое в жару – окрошка, холодный борщ, свекольник. И все – без белого хлеба.

Вместо мяса – отварная рыба, вместо гарнира – овощи, лучше всего свежие. И никаких пирожных и тортов, на десерт полезнее всего летом ягоды.

Какие напитки помогают пережить высокую температуру, а какие только вредят?

Ледяная вода не помогает при жажде. Дольше остается в желудке, и содержащиеся в ней минеральные соли долго не поступают в клетки организма. К тому же холодные жидкости заставляют вас потеть еще сильнее. Так что нужно пить воду комнатной температуры. Cоки лучше пить разбавленными. Причём основной объём жидкости лучше употребить в утренние или вечерние часы, чтобы организм смог запастись влагой.

- Кефир и йогурт утоляют жажду, быстро усваиваются. С молоком лучше не мешать.

- Зеленый чай – лучше без сахара. Еще лучше, если он будет горячим.

- Черный чай с молоком – полезен и людям с заболеванием почек.

- Морс, компот из сухофруктов – вкусно и полезно. Конечно, если без сахара.

Не рекомендуется: употреблять алкоголь (в том числе и пиво) и газированные напитки, которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме. Следует обратить внимание на то, чтобы вода не была слишком холодной, так как в жару увеличивается риск заболеть ангиной и ОРЗ.

В жару постоянно мучает жажда, но не стоит пить без остановки. Если организм не успевает вывести «лишнюю» воду, это чревато значительным увеличением объема циркулирующей крови и гиперволемией (обводнением организма), отеками.

Как правильно принимать душ в жару?

В такую погоду нет ничего лучше контрастного душа. Если нет возможности принимать душ в течение дня, принимайте его обязательно утром и вечером.

Сначала включаем теплую воду, постепенно уменьшая ее температуру. Утром заканчиваем процедуру прохладной водой, вечером, перед сном – теплой (горячей).

Голову в жару лучше мыть шампунем с экстрактом мяты, эвкалипта.