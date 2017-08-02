На Витебщине родились два богатыря 6 2.08.2017, 13:20

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Юный богатырь Савелий Дулинец в руках заведующей отделением новорожденных детей Анны Яроцкой

Остается надеяться, что мальчики вырастут достойными сынами Беларуси.

Друг за другом в Витебской области родились малыши-рекордсмены. Вчера выписали домой новополочанку Ирину Дулинец вместе с ее Савелием, который появился на свет весом 5,44 кг и ростом 58 см. А в роддоме Орши праздновали рождение богатыря весом 5.130 граммов и ростом 64 см, пишет sb.by.

На вид обоим крепышам словно 3 — 4 месяца. Радуются все — и счастливые родители, и медики, благодаря высокому профессионализму которых столь неординарные роды прошли успешно.

Юный богатырь Савелий Дулинец в руках заведующей отделением новорожденных детей Анны Яроцкой.

Вообще, по статистике, каждый десятый малыш у нас рождается весом более 4 кг, а в 2015 году в Витебске родился поистине малыш-богатырь весом 6,19 кг. При этом в Витебском роддоме тогда заявляли, что дети весом более 6 кг хоть и рождаются крайне редко, но у них такие случаи отмечаются ежегодно.