Украина готова ввести санкции против Беларуси за торговлю с «ЛДНР» 21 2.08.2017, 13:28

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Официальный Киев постарается, чтобы эти санкции были поддержаны и Евросоюзом.

Посол Украины Игорь Кизима заявил, что если данные расследования «Белсата» насчет торговли Беларуси с «ЛДНР» подтвердятся, то белорусские предприятия попадут в «черный список» в Украине.

Против белорусских предприятий, которые напрямую поставляют свою продукцию боевикам в «ДНР» и «ЛНР» будут введены санкции, и они не смогут поставлять свою продукцию в Украину. Посол добавил, что официальный Киев постарается, чтобы эти санкции были поддержаны и Евросоюзом.

Напомним, как стало известно из расследования журналистов, продукция десятков белорусских предприятий попадает к сепаратистам через российско-украинскую границу, которая не контролируется официальным Киевом. Ряд предприятий даже не скрывает, что речь идет о прямых поставках в Донецк и Луганск. Белорусские заводы производят пиво и водку под торговыми марками компаний из «ДНР», владельцев которых в Украине подозревают в финансировании терроризма.

«Я считаю, что вероятность введения санкций против белорусских предприятий, осуществляющих незаконную торговлю с сепаратистами, очень большая, – говорит в интервью «Белсату» киевский политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, – Белорусы должны понимать, что в данном случае речь идет не о каком-то недружественном акте в отношении Беларуси. Просто это принципиальный вопрос. Украина выступает за развитие дружеских отношений с Беларусью, но есть вопросы, по которым позиция очень жесткая. Это и сигнал всем остальным: есть «красная линия». Если белорусские предприятия хотят работать на украинском рынке, то они должны сделать выбор – или вы работаете с Украиной, или вы работаете с сепаратистскими республиками».

Украинский политолог Владимир Фесенко. Фото — inshe.tv

Фесенко не знает, насколько информирован был официальный Киев о торговле Беларуси с «ЛДНР» к выходу расследования «Белсата», но уверен, что публикация этих фактов подтолкнет украинские власти к решительным шагам.

«Государственные органы очень часто работают по бюрократическому принципу. Возможно, какая-то информация к ним попадала, но пока не было резонанса, соответствующие действия не предпринимались, чиновники не хотели брать на себя ответственность за конкретную инициативу – а вдруг это может навредить двусторонним отношениям. Думаю, здесь не было политической мотивации – работала простая бюрократическая логика «как бы чего не вышло». А поскольку сейчас информация озвучена публично, то нужно реагировать», – полагает эксперт.