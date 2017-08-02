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«Мисс-Беларусь» получит почти $6 тысяч от Минкульта

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  • 2.08.2017, 13:38
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Фото: tut.by

Чиновники опубликовали список критериев, которым должны соответствовать конкурсантки.

«Мисс-Беларусь» получит в качестве денежной премии почти 6 тысяч долларов (500 базовых величин или 11500 рублей). Информация об этом содержится в инструкции о порядке организации и проведения Национального конкурса красоты, которую в июле утвердило своим постановлением Министерства культуры. Первая вице-мисс получит 400 базовых, вторая вице-мисс ― 300 базовых величин. Финансирует эти премии Минкультуры.

В инструкции предусмотрено, что в конкурсе смогут поучаствовать девушки «с хорошими внешними данными», в возрасте от 18 до 24 лет, имеющие белорусское гражданство, рост должен составлять не менее 174 см. Они не должны были быть в браке, не иметь детей. Татуировки и пирсинг запрещен.

Напомним, что победительницей шоу «Мисс Беларусь-2016» стала Полина Бородачева. Позже оказалось, что папа у «мисс» - русский, а сама она поклонница Путина и попадает под декрет о «тунеядцах».


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