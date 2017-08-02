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Александр Володько: На матче со «Славией» сделаем все возможное и невозможное

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  • 2.08.2017, 14:10
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Александр Володько
Фото: fcbate.by

Матч БАТЭ – «Славия» пройдет сегодня в 20.00 на «Борисов-Арене».

Полузащитник БАТЭ Александр Володько поделился ожиданиями от сегодняшнего матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против пражской «Славии».

Настроение боевое. Оно другим быть не может. Потому что все ребята ждали еврокубков. Ждали этих игр. Это совсем другие эмоции. Совсем другая атмосфера и совсем другие ожидания. Поэтому мы копим энергию. Ждем наших болельщиков на стадионе. Они будут гнать нас вперед, - рассказал Александр Володько fcbate.by.

– Поздравляю. На матче будет аншлаг.

– Это не удивительно. На еврокубки всегда приходят болельщики на наш красивый и уютный стадион. Мы сегодня ждем всех. Стратегия матча всем ясна. Нам нужно забивать чтобы пройти дальше. Мы сделаем все возможное и невозможное для этого.

Ребят, только вместе мы можем победить. Потому что команда – это не только 11 футболистов. А вы – наш 12-й игрок. Болейте за нас до последней минуты.


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