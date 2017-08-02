Белорусы взбудоражены слухами о баснословной прибыли от мухоморов 6 2.08.2017, 14:35

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Новость о том, что на обыкновенных сушеных мухоморах можно заработать бешеные деньги, взбудоражила общественность.

Обычная сушилка для грибов подходит и для мухоморов. Но надо ли их сушить? Слухи о том, что на обыкновенных сушеных мухоморах можно заработать бешеные деньги, взбудоражили общественность. В особенности — сельскую. Правда это или нет, выяснял mlyn.by.

«Слышь, Ивановна, — ненароком журналисты подслушали разговор двух женщин на узденской автостанции. — Племянник рассказывал, что в Литве сушеные мухоморы скупают по 150 евро за килограмм».

Во дела! А мы их в лесу ногами пинаем.

— Мухоморы? Вы что, шутите? — о-о-очень удивилась нашему вопросу заместитель председателя правления по заготовкам Узденского райпо Галина Ломако. — 34 года работаю в потребкооперации и никогда не слышала, чтобы кто-нибудь принимал их у населения.

— Мы когда-нибудь похороним этот мухоморный бред? — еще более эмоционально отреагировал главный врач Минского клинического онкологического диспансера Владимир Караник. — Чем только сегодня не «лечат» онкологию: и грибом веселкой, и чистотелом, и болиголовом, и маслом с водкой по методу Шевченко, и настойкой мухомора — только это все полное невежество и не имеет никакого отношения к науке.

Более того, акцентировал внимание Караник, уже доказано, что яд красного мухомора не оказывает никакого воздействия на опухолевые клетки.

Откуда мухоморы растут?

Но вот сайт одного белорусского целителя по-прежнему твердит, что «фунготерапия (от латинского «фунгус» — «гриб»), или лечение онкологических заболеваний грибами, основана «на запуске синтеза фермента перфорина, разрушающего раковые клетки». Тут же — рецепт чудодейственной настойки из мухомора.

А что говорит наука? В НИИ экспериментальной ботаники им. Купревича НАН Беларуси рассказали, что плодовые тела грибов как соединение растительных и животных белков содержат огромное количество биологически активных веществ и полностью отметать лечебные свойства этих даров леса было бы неправильно.

— Тем более мухоморов в Беларуси около 50 видов и между ними есть существенная разница, — пояснила сотрудник лаборатории микологии кандидат биологических наук Ольга Гапиенко, ведущий в стране специалист по шляпным грибам.

В лечебных целях, по ее словам, чаще всего используют мухомор с красной шляпкой, но эффект от него очень незначителен и выражается в способности уменьшать воспаление, обезболивать. И Ольга Гапиенко не видит ничего страшного в использовании всевозможных форм на основе мухомора при онкоболезнях, но лишь как дополнения к основному лечению по согласованию с врачом.

В большей степени, заметила миколог, это имеет смысл при туберкулезе, подагре, ревматизме и сосудистых проблемах.

И совсем удивила нас, сообщив, что эти чудесные грибы вполне можно заготавливать и продавать. Покупателя найти очень даже реально — Америка и страны Запада давно помешаны на мухоморах.

Эка дурь!

Получается, в наших лесах под ногами валяются, вернее, растут немалые деньги? Но…

— Мы каждый год возбуждаем уголовные дела по фактам сбора, хранения и сбыта растительных психотропов, в которых содержатся опасные вещества псилоцин и псилоцибин, — рассказали в управлении по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД облисполкома.

— В том числе и мухоморов?

— Они в этом списке не значатся. Возможно, потому, что концентрация таких веществ в них очень небольшая. Так что по нашей части — другие галлюциногенные грибы, только вот называть их не станем…

На следующий день в поездке по Минскому району, где мы с экологами изучали совсем другую тему, наш автомобиль остановился за Острошицким Городком. Двое мужчин в дождевиках, согнувшись, что-то выбирали из травы. Видимо, им не понравился наш интерес к их персонам, и она стали отходить дальше, не прекращая своего странного занятия.

— Были бы с мигалкой, сразу б убежали, — посмеялся наш многоопытный водитель. — Грибочки они здесь ищут, чтобы самим балдеть или на продажу. Безумие полнейшее!

Я подошла. Так это же грибы, про которые мне в детстве говорила мама, что они ядовитые и их нельзя даже брать в руки…

Но все-таки на мухоморах-то можно заработать?

Жирная точка над «i»?

Чтобы окончательно это прояснить, журналисты пошли на почту. Там у них состоялся прелюбопытнейший диалог с сотрудницей отделения.

— Простите, можно отправить за границу засушенные мухороры? Один пакет — в Литву, другой — в Россию? Именно там, по версии сарафанного радио, скупают сушеные шляпки этих грибов.

— Пожалуйста, их пересылка не запрещена.

— А сколько это будет стоить?

— Как обычно, 23 рубля за килограмм.

— Ну, так давайте запакуем.

— Хорошо, ваш сертификат?

— Сертификат? Какой?

— Фитосанитарный, который выдает Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений. В данном случае посылка считается как экспортное отправление.

Эксперимент требовал продолжения, и журналисты отправились в карантинную инспекцию и Минскую региональную таможню. Оказалось, что даже если и удастся раздобыть сертификат фитосанитарной службы, посылку не пропустит таможня. По той причине, что в мухоморах содержится сразу три психоактивных вещества, а пересылка ядовитых веществ в международных почтовых отправлениях запрещена.

Так что, увы, бизнес на мухоморах не получится.