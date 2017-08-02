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Оседлавший черепаху девятимесячный малыш стал звездой Сети

  • 2.08.2017, 14:49
  • 11,017

Видео с маленьким ковбоем посмотрели уже более 10 миллионов человек.

Этот маленький ковбой стремится научиться ездить - начиная жизнь на пути к тому, чтобы быть ковбоем на спине гигантской черепахи, novostiua.net.

Девятимесячный наездник был заснят на камеру в полном ковбойском снаряжении - рубашке, джинсах, шляпе, сапогах - он сидел в седле на спине 125-фунтового животного по имени Хорхе.

Очаровательный и счастливый малыш, казалось, наслаждался своей ездой, организованной его великой тетушкой Шарлин Пауэрс Уолш. Когда она загрузила кадры в свой Facebook, под сопровождение композиции «Ride», видео сразу же стало вирусным, получив более 10 миллионов просмотров.


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