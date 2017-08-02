Молдова объявила Рогозина персоной нон-грата

Молдова объявила Рогозина персоной нон-грата10
- 2.08.2017, 14:58
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Вице-премьеру РФ официально запретили въезд в страну.
Правительство Молдовы на заседании в среду приняло решение объявить персоной нон-грата вице-премьера России Дмитрия Рогозина, передает корреспондент РИА «Новости».
«Предлагаю сделать вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персона нон-грата в Молдовы и запретить ему пересекать территорию нашей страны», — заявил на заседании глава МИД республики Андрей Галбур.
Решении поддержали большинство членов кабмина.
Напомним, что 28 июля самолет с Рогозиным, следовавший в Кишинев, не пропустили власти Венгрии и Румынии. Борт с вице-премьером РФ вынужден был приземлиться в Минске. После инцидента Дмитрий Рогозин опубликовал скандальный твит в адрес правительства Румынии.