Молдова объявила Рогозина персоной нон-грата 10 2.08.2017, 14:58

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Дмитрий Рогозин

Фото: ТАСС

Вице-премьеру РФ официально запретили въезд в страну.

Правительство Молдовы на заседании в среду приняло решение объявить персоной нон-грата вице-премьера России Дмитрия Рогозина, передает корреспондент РИА «Новости».

«Предлагаю сделать вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персона нон-грата в Молдовы и запретить ему пересекать территорию нашей страны», — заявил на заседании глава МИД республики Андрей Галбур.

Решении поддержали большинство членов кабмина.

Напомним, что 28 июля самолет с Рогозиным, следовавший в Кишинев, не пропустили власти Венгрии и Румынии. Борт с вице-премьером РФ вынужден был приземлиться в Минске. После инцидента Дмитрий Рогозин опубликовал скандальный твит в адрес правительства Румынии.