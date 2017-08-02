Названы 10 позволяющих продлить жизнь привычек

Названы 10 позволяющих продлить жизнь привычек2
- 2.08.2017, 15:43
Простые привычки позволят продлить жизнь и сохранить здоровье.
1. Ежедневное использование зубной нити позволяет поддержать здоровье зубов и снизить риск развития сердечных заболеваний, пишет orthodox.od.ua.
2. Использование ремня безопасности позволяет сократить процент смертности при попадании в автомобильную катастрофу. По статистике, ДТП стали самой распространенной причиной смерти граждан от 5 до 34 лет.
3. Общение с домашними животными позволяет снизить уровень кортизола, вызывающего стресс.
4. Необходимо употреблять разные овощи и фрукты не менее трех раз в день. Такая привычка позволит восполнить дефицит витаминов и минералов.
5. Употребление зеленого чая способствует снижению риска развития рака, кровяного давления и холестерина. Для получения максимального эффекта напиток необходимо настаивать в течение 15 минут.
6. Физические нагрузки укрепляют сердечную мышцу и снижают риск развития рака и диабета.
7. Крепкий сон благотворно влияет на нервную систему, психическое состояние и здоровье сердца.
8. Общение с родными и друзьями способствует хорошему настроению и снижает риск развития сердечно-сосудистых недугов.
9. Разумное потребление пищи и снижение калорийности на 40% позволяет увеличить продолжительность жизни.
10. Волонтерская работа улучшает эмоциональное состояние и позволяет бороться с вредными привычками.