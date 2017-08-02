Названы 10 позволяющих продлить жизнь привычек 2 2.08.2017, 15:43

Простые привычки позволят продлить жизнь и сохранить здоровье.

1. Ежедневное использование зубной нити позволяет поддержать здоровье зубов и снизить риск развития сердечных заболеваний, пишет orthodox.od.ua.

2. Использование ремня безопасности позволяет сократить процент смертности при попадании в автомобильную катастрофу. По статистике, ДТП стали самой распространенной причиной смерти граждан от 5 до 34 лет.

3. Общение с домашними животными позволяет снизить уровень кортизола, вызывающего стресс.

4. Необходимо употреблять разные овощи и фрукты не менее трех раз в день. Такая привычка позволит восполнить дефицит витаминов и минералов.

5. Употребление зеленого чая способствует снижению риска развития рака, кровяного давления и холестерина. Для получения максимального эффекта напиток необходимо настаивать в течение 15 минут.

6. Физические нагрузки укрепляют сердечную мышцу и снижают риск развития рака и диабета.

7. Крепкий сон благотворно влияет на нервную систему, психическое состояние и здоровье сердца.

8. Общение с родными и друзьями способствует хорошему настроению и снижает риск развития сердечно-сосудистых недугов.

9. Разумное потребление пищи и снижение калорийности на 40% позволяет увеличить продолжительность жизни.

10. Волонтерская работа улучшает эмоциональное состояние и позволяет бороться с вредными привычками.