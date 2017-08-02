закрыть
2 августа 2017, среда, 16:37
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Газовая «засада» для луканомики

  • Татьяна Маненок, «Белрынок»
  • 2.08.2017, 15:52

За что теперь официальный Минск поторгуется с «Газпромом»?

Предметом очередного газового торга белорусских властей с Москвой станут цена, валюта расчета и экспортная монополия «Газпрома».

Вопрос с поставками газа в Беларусь решен лишь до 2020 года. Напомним, в 2017 году принципы формирования цены на газ для Беларуси не изменились — сохраняется привязка к цене газа в Ямало-Ненецком автономном округе с учетом затрат на логистику, долларовой инфляции и т. д., а в 2018-2019 годах Беларусь получит скидку к цене на газ.

На общем рынке ЕАЭС фиксированных цен на газ не будет

До сих пор непонятно, что это за скидка и к чему она привязана. Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко ранее заявлял, что в 2018 году цена на газ для Беларуси составит 129 долларов за тыс. кубометров, в 2019 году — 127 долларов. Если воспринимать эти буквально, получается, что в 2018-2019 годах Беларусь будет покупать российский газ по фиксированной цене.

Между тем, российский премьер-министр Дмитрий Медведев 19 июня по итогам заседания Союзного Совмина и переговоров с белорусским премьером Андреем Кобяковым сказал, что фиксированной цены на российский газ для Беларуси не будет, сторонам придется согласовать принципы определения цен, включая валюту, в которой она будет выражаться. Но, по-видимому, российский премьер говорил о ситуации после 2019 года.

«Фиксированных цен вообще не бывает, коллеги, вы прекрасно понимаете. Даже в Советском Союзе цены были фиксированными определенное время, потом партия правительства их либо поднимала, либо потом опускала. Тем более в условиях свободного рынка эти цены не могут быть фиксированы, но принципы определения цен, естественно, должны быть нами согласованы, и мы к этому будем двигаться, обсуждая все вопросы, включая и, конечно, валюту платежа, валюту исчисления цен на эту продукцию, на газ», — сказал Д. Медведев.

Белорусский премьер Андрей Кобяков в свою очередь заметил, что о какой-либо фиксированной цене на газ, естественно, никто и не говорит. Как было сказано, Беларусь не ищет преференций и минимальной цены на российский газ. «Мы не ищем для себя каких-то преференций и минимальных цен на газ. Мы хотим, чтобы … когда будет единый рынок газа (в рамках ЕАЭС. — Прим. ред.), чтобы эта цена газа для Беларуси была сопоставима низкой цене газа нашим партнерам», — сказал он. Кроме того, заявил А. Кобяков, белорусская сторона исходит из того, что цена на газ должна формироваться с 2020 года в российских рублях.

Таким образом, белорусская сторона уже определила свои приоритеты – она добивается, чтобы с 2020 года цена на российский газ устанавливалась для Беларуси не в долларах, а в российских рублях. Кроме того, начиная с 2020 года, Минск будет настаивать на постепенном сближении цен на газ с российскими.

Траектория сближения цен

Договориться с Россией о принципах функционирования единого газового рынка с 2025 года белорусская сторона рассчитывает до конца 2017 года.

«Согласовав эти основные принципы функционирования газового рынка, мы потом договорились о том, что до 1 июля 2019 года мы за столом переговоров договоримся о том, какова будет траектория выхода прежде всего цен на газ для Беларуси, начиная с 2020 года по 2025 года. То есть мы полагаем, что это будет траектория последовательного сближения с теми условиями, которые должны функционировать с 2025 года», — отмечал А. Кобяков 19 июня.

В интервью ОНТ 30 июля белорусский премьер сообщил, что сейчас ведутся переговоры с российскими партнерами, «как держать эти тарифы (на газ. – Прим. ред.) до 2025 г». «Но не так, чтобы в 2025 году наступило всеобщее благоденствие, а так, чтобы это был более или менее равномерный процесс, чтобы мы поступательно сближали наши цены», — подчеркнул А. Кобяков.

Как можно предположить, простыми эти переговоры не будут.

Чтобы иметь рублевые цены, нужно войти в российскую рублевую зону?

Белорусские власти давно настаивают на переходе в оплате за российские энергоносители на российские рубли, чтобы избавиться от курсовых рисков. Но пока сделать это не удалось.

Но, как заявил в июне замминистра энергетики Беларуси Вадим Закревский, Беларусь и Россия начали согласовывать проект перехода на расчеты за поставки нефти и газа в российских рублях. По его словам, проект соответствующего соглашения между странами подготовлен и проходит согласование в РФ. Однако вряд ли нужное белорусской стороне решение будет принято оперативно.

Говоря о потерях для российской стороны в связи с предоставлением Беларуси скидки на газ в 2018-2019 годах, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в интервью телеканалу «Россия 24» 1 июня заметил, что договоренности с Беларусью по нефтегазовому спору выгодны для «Газпрома» с учетом изменения курса рубля и иных условий, заявил. «Да, мы дали дополнительную скидку по газу, потому что с учетом резкого падения курса рубля и иных условий «Газпром» посчитал, что он получает ту же выгоду для себя даже при меньшей цене», — сказал А. Дворкович.

Если бы расчеты за газ были переведены в рубли, то «Газпром», вероятно, имел бы потери. Поэтому монополия вряд ли просто так сдаст эту позицию.

Вот как прокомментировал претензии белорусской стороны относительно установления цены на российский газ в долларах, а не в российских рублях, руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов РФ Сергей Агибалов на международной конференции «Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы» в Минске в апреле. «Ответ простой – чтобы цена была в рублях, нужно работать в едином рублевом пространстве, то есть перейти в рублевую зону», — сказал эксперт.

Для справки

В бюджете «Газпрома» в 2017 году заложена цена в 166 долларов за тыс. куб. м. Однако в компании считают, что средняя цена газа «Газпрома» в 2017 году вырастет примерно на 10% — до 180 долларов за тыс. куб. м. Средняя цена газа в I квартале 2017 года составила 191 доллар за тыс. куб. м.

Большую часть газа «Газпром» продает по долгосрочным контрактам, где цена частично привязана к стоимости нефтяной корзины. Цена нефти отражается в контрактных ценах «Газпрома» с лагом в 6-9 месяцев. В 2016 году средняя цена нефти была 42 доллара за баррель. В прогноз на 2017 год «Газпром» закладывал 48 долларов за баррель.

Газовый рынок – «на двоих»?

Ранее В. Семашко отмечал, что если основные принципы функционирования газового рынка ЕАЭС будут согласованы, то в начале 2019 года этот документ будет предложен партнерам по евразийскому союзу — Казахстану, Кыргызстану и Армении. Чтобы они посмотрели, готовы ли на таких принципах формировать рынок. «Более того, мы договорились с Россией, что если вдруг по каким-то причинам не захотят наши партнеры, тогда мы рынок газа будем создавать на двоих — РФ и Беларусь», — отметил В. Семашко.

Напомним, что сейчас поставки газа между странами ЕАЭС осуществляются на основании двусторонних соглашений. Но пока совсем не похоже, что рынок газа в ЕАЭС будет создаваться «на двоих». По крайней мере, Концепцию формирования общего рынка газа в мае 2016 года утвердили 5 президентов стран ЕАЭС — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

За газом — на биржу

Программу формирования общего рынка газа ЕАЭС планируется утвердить на уровне президентов стран ЕАЭС до 1 января 2018 года, а мероприятия программы нужно выполнить до 1 января 2024 года. Следующим шагом станет заключение государствами ЕАЭС международного договора о формировании общего рынка газа. Общий рынок газа в евразийском союзе должен заработать с 1 января 2025 года.

Уже известно, что в ЕАЭС рыночная цена на газ будет определяться в прямых договорах на поставку между участниками общего рынка союза или в ходе биржевых торгов при отсутствии ценового регулирования. В июле Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) также сообщила, что страны ЕАЭС уже договорились о статусе и формате порядка осуществления биржевых торгов газом, который будет действовать до вступления в силу правил торговли газом на общем рынке газа ЕАЭС и утверждаться на уровне вице-премьеров стран союза.

При этом ЕЭК совместно с уполномоченными органами будет разрабатывать методические рекомендации по формированию биржевых и внебиржевых ценовых индикаторов на общем рынке газа ЕАЭС, а также порядок проведения мониторинга этих индикаторов.

ЕЭК уже готовит «дорожную карту» с мероприятиями для запуска биржевых торгов газом в ЕАЭС — на одной или нескольких товарных биржах. В 2019 году планируется принять порядок осуществления торгов газом, на основании которого государства евразийского союза будут осуществлять биржевую торговлю. «Ключевой вопрос – формирование ценовых индикаторов, биржевых и внебиржевых, а также нормативная база для проведения торгов», – отмечает директор Департамента энергетики ЕЭК Леонид Шенец.

Предстоит также определить, по каким правилам будет осуществляться биржевая торговля — через поставщика или же каждый потребитель будет выходить на биржу самостоятельно. Возможно, наряду со структурами «Газпрома» появятся посредники, которые также будут оказывать услуги на территории Беларуси и Казахстана.

Важным элементом выстраиваемой системы является логистика поставок. Сегодня главным балансовым пунктом в рамках биржевой торговли считается КС «Надым» — через него совершается 76% поставок.

«Надеемся, что действующие механизмы станут основой для развития биржевой торговли в ЕАЭС. Любой покупатель или производитель Единого экономического пространства на равных условиях, на недискриминационной основе в рамках анонимных торгов сможет обеспечить себя как покупкой газа, так и возможностью ее реализации», – считает начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин).

Отметим, что в России уже работает биржевая площадка газом – это ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». (СПбМТСБ). И хотя первые торги природным газом на бирже прошли в октябре 2014 года, нормативная база по параметрам торгов все еще находится в стадии формирования.

В 2016 году биржа вышла на показатель 16,8 млрд. куб. м газа в режиме биржевых торгов (суточных и месячных), что превысило уровень 2015 года в 2,3 раза. При этом в 2016 году на долю «Газпрома» приходилось 11,26 млрд. куб. м, или 67% продаж от объема биржевых торгов. По данным СПбМТСБ, цена на газ в среднем по году на 10-15% ниже, чем по прямым контрактам в рамках регулируемых оптовых цен (исключение составляют зимние месяцы, когда цена на газ может быть выше).

Эксперты называют существующий в России биржевой механизм нерыночным, так как и в продажах, и в покупках газа активно участвуют компании группы «Газпром», при этом монополия также отвечает за транспортировку всех биржевых объемов.

Татьяна Маненок, «Белрынок»


Мнение

Авантюры холуя
Авантюры холуя Владимир Халип
Так кто «пятая колонна» в экономике?
Так кто «пятая колонна» в экономике? Леонид Злотников
Революция - это шанс на мир
Революция - это шанс на мир Игорь Эйдман
Выпейте димедролу, чиновники
Выпейте димедролу, чиновники Ирина Халип


Интервью

Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»