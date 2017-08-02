Газовая «засада» для луканомики Татьяна Маненок, «Белрынок»

2.08.2017, 15:52

За что теперь официальный Минск поторгуется с «Газпромом»?

Предметом очередного газового торга белорусских властей с Москвой станут цена, валюта расчета и экспортная монополия «Газпрома».

Вопрос с поставками газа в Беларусь решен лишь до 2020 года. Напомним, в 2017 году принципы формирования цены на газ для Беларуси не изменились — сохраняется привязка к цене газа в Ямало-Ненецком автономном округе с учетом затрат на логистику, долларовой инфляции и т. д., а в 2018-2019 годах Беларусь получит скидку к цене на газ.

На общем рынке ЕАЭС фиксированных цен на газ не будет

До сих пор непонятно, что это за скидка и к чему она привязана. Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко ранее заявлял, что в 2018 году цена на газ для Беларуси составит 129 долларов за тыс. кубометров, в 2019 году — 127 долларов. Если воспринимать эти буквально, получается, что в 2018-2019 годах Беларусь будет покупать российский газ по фиксированной цене.

Между тем, российский премьер-министр Дмитрий Медведев 19 июня по итогам заседания Союзного Совмина и переговоров с белорусским премьером Андреем Кобяковым сказал, что фиксированной цены на российский газ для Беларуси не будет, сторонам придется согласовать принципы определения цен, включая валюту, в которой она будет выражаться. Но, по-видимому, российский премьер говорил о ситуации после 2019 года.

«Фиксированных цен вообще не бывает, коллеги, вы прекрасно понимаете. Даже в Советском Союзе цены были фиксированными определенное время, потом партия правительства их либо поднимала, либо потом опускала. Тем более в условиях свободного рынка эти цены не могут быть фиксированы, но принципы определения цен, естественно, должны быть нами согласованы, и мы к этому будем двигаться, обсуждая все вопросы, включая и, конечно, валюту платежа, валюту исчисления цен на эту продукцию, на газ», — сказал Д. Медведев.

Белорусский премьер Андрей Кобяков в свою очередь заметил, что о какой-либо фиксированной цене на газ, естественно, никто и не говорит. Как было сказано, Беларусь не ищет преференций и минимальной цены на российский газ. «Мы не ищем для себя каких-то преференций и минимальных цен на газ. Мы хотим, чтобы … когда будет единый рынок газа (в рамках ЕАЭС. — Прим. ред.), чтобы эта цена газа для Беларуси была сопоставима низкой цене газа нашим партнерам», — сказал он. Кроме того, заявил А. Кобяков, белорусская сторона исходит из того, что цена на газ должна формироваться с 2020 года в российских рублях.

Таким образом, белорусская сторона уже определила свои приоритеты – она добивается, чтобы с 2020 года цена на российский газ устанавливалась для Беларуси не в долларах, а в российских рублях. Кроме того, начиная с 2020 года, Минск будет настаивать на постепенном сближении цен на газ с российскими.

Траектория сближения цен

Договориться с Россией о принципах функционирования единого газового рынка с 2025 года белорусская сторона рассчитывает до конца 2017 года.

«Согласовав эти основные принципы функционирования газового рынка, мы потом договорились о том, что до 1 июля 2019 года мы за столом переговоров договоримся о том, какова будет траектория выхода прежде всего цен на газ для Беларуси, начиная с 2020 года по 2025 года. То есть мы полагаем, что это будет траектория последовательного сближения с теми условиями, которые должны функционировать с 2025 года», — отмечал А. Кобяков 19 июня.

В интервью ОНТ 30 июля белорусский премьер сообщил, что сейчас ведутся переговоры с российскими партнерами, «как держать эти тарифы (на газ. – Прим. ред.) до 2025 г». «Но не так, чтобы в 2025 году наступило всеобщее благоденствие, а так, чтобы это был более или менее равномерный процесс, чтобы мы поступательно сближали наши цены», — подчеркнул А. Кобяков.

Как можно предположить, простыми эти переговоры не будут.

Чтобы иметь рублевые цены, нужно войти в российскую рублевую зону?

Белорусские власти давно настаивают на переходе в оплате за российские энергоносители на российские рубли, чтобы избавиться от курсовых рисков. Но пока сделать это не удалось.

Но, как заявил в июне замминистра энергетики Беларуси Вадим Закревский, Беларусь и Россия начали согласовывать проект перехода на расчеты за поставки нефти и газа в российских рублях. По его словам, проект соответствующего соглашения между странами подготовлен и проходит согласование в РФ. Однако вряд ли нужное белорусской стороне решение будет принято оперативно.

Говоря о потерях для российской стороны в связи с предоставлением Беларуси скидки на газ в 2018-2019 годах, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в интервью телеканалу «Россия 24» 1 июня заметил, что договоренности с Беларусью по нефтегазовому спору выгодны для «Газпрома» с учетом изменения курса рубля и иных условий, заявил. «Да, мы дали дополнительную скидку по газу, потому что с учетом резкого падения курса рубля и иных условий «Газпром» посчитал, что он получает ту же выгоду для себя даже при меньшей цене», — сказал А. Дворкович.

Если бы расчеты за газ были переведены в рубли, то «Газпром», вероятно, имел бы потери. Поэтому монополия вряд ли просто так сдаст эту позицию.

Вот как прокомментировал претензии белорусской стороны относительно установления цены на российский газ в долларах, а не в российских рублях, руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов РФ Сергей Агибалов на международной конференции «Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы» в Минске в апреле. «Ответ простой – чтобы цена была в рублях, нужно работать в едином рублевом пространстве, то есть перейти в рублевую зону», — сказал эксперт.

Для справки

В бюджете «Газпрома» в 2017 году заложена цена в 166 долларов за тыс. куб. м. Однако в компании считают, что средняя цена газа «Газпрома» в 2017 году вырастет примерно на 10% — до 180 долларов за тыс. куб. м. Средняя цена газа в I квартале 2017 года составила 191 доллар за тыс. куб. м.

Большую часть газа «Газпром» продает по долгосрочным контрактам, где цена частично привязана к стоимости нефтяной корзины. Цена нефти отражается в контрактных ценах «Газпрома» с лагом в 6-9 месяцев. В 2016 году средняя цена нефти была 42 доллара за баррель. В прогноз на 2017 год «Газпром» закладывал 48 долларов за баррель.

Газовый рынок – «на двоих»?

Ранее В. Семашко отмечал, что если основные принципы функционирования газового рынка ЕАЭС будут согласованы, то в начале 2019 года этот документ будет предложен партнерам по евразийскому союзу — Казахстану, Кыргызстану и Армении. Чтобы они посмотрели, готовы ли на таких принципах формировать рынок. «Более того, мы договорились с Россией, что если вдруг по каким-то причинам не захотят наши партнеры, тогда мы рынок газа будем создавать на двоих — РФ и Беларусь», — отметил В. Семашко.

Напомним, что сейчас поставки газа между странами ЕАЭС осуществляются на основании двусторонних соглашений. Но пока совсем не похоже, что рынок газа в ЕАЭС будет создаваться «на двоих». По крайней мере, Концепцию формирования общего рынка газа в мае 2016 года утвердили 5 президентов стран ЕАЭС — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

За газом — на биржу

Программу формирования общего рынка газа ЕАЭС планируется утвердить на уровне президентов стран ЕАЭС до 1 января 2018 года, а мероприятия программы нужно выполнить до 1 января 2024 года. Следующим шагом станет заключение государствами ЕАЭС международного договора о формировании общего рынка газа. Общий рынок газа в евразийском союзе должен заработать с 1 января 2025 года.

Уже известно, что в ЕАЭС рыночная цена на газ будет определяться в прямых договорах на поставку между участниками общего рынка союза или в ходе биржевых торгов при отсутствии ценового регулирования. В июле Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) также сообщила, что страны ЕАЭС уже договорились о статусе и формате порядка осуществления биржевых торгов газом, который будет действовать до вступления в силу правил торговли газом на общем рынке газа ЕАЭС и утверждаться на уровне вице-премьеров стран союза.

При этом ЕЭК совместно с уполномоченными органами будет разрабатывать методические рекомендации по формированию биржевых и внебиржевых ценовых индикаторов на общем рынке газа ЕАЭС, а также порядок проведения мониторинга этих индикаторов.

ЕЭК уже готовит «дорожную карту» с мероприятиями для запуска биржевых торгов газом в ЕАЭС — на одной или нескольких товарных биржах. В 2019 году планируется принять порядок осуществления торгов газом, на основании которого государства евразийского союза будут осуществлять биржевую торговлю. «Ключевой вопрос – формирование ценовых индикаторов, биржевых и внебиржевых, а также нормативная база для проведения торгов», – отмечает директор Департамента энергетики ЕЭК Леонид Шенец.

Предстоит также определить, по каким правилам будет осуществляться биржевая торговля — через поставщика или же каждый потребитель будет выходить на биржу самостоятельно. Возможно, наряду со структурами «Газпрома» появятся посредники, которые также будут оказывать услуги на территории Беларуси и Казахстана.

Важным элементом выстраиваемой системы является логистика поставок. Сегодня главным балансовым пунктом в рамках биржевой торговли считается КС «Надым» — через него совершается 76% поставок.

«Надеемся, что действующие механизмы станут основой для развития биржевой торговли в ЕАЭС. Любой покупатель или производитель Единого экономического пространства на равных условиях, на недискриминационной основе в рамках анонимных торгов сможет обеспечить себя как покупкой газа, так и возможностью ее реализации», – считает начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин).

Отметим, что в России уже работает биржевая площадка газом – это ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». (СПбМТСБ). И хотя первые торги природным газом на бирже прошли в октябре 2014 года, нормативная база по параметрам торгов все еще находится в стадии формирования.

В 2016 году биржа вышла на показатель 16,8 млрд. куб. м газа в режиме биржевых торгов (суточных и месячных), что превысило уровень 2015 года в 2,3 раза. При этом в 2016 году на долю «Газпрома» приходилось 11,26 млрд. куб. м, или 67% продаж от объема биржевых торгов. По данным СПбМТСБ, цена на газ в среднем по году на 10-15% ниже, чем по прямым контрактам в рамках регулируемых оптовых цен (исключение составляют зимние месяцы, когда цена на газ может быть выше).

Эксперты называют существующий в России биржевой механизм нерыночным, так как и в продажах, и в покупках газа активно участвуют компании группы «Газпром», при этом монополия также отвечает за транспортировку всех биржевых объемов.

Татьяна Маненок, «Белрынок»