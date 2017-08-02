Россельхознадзор забраковал белорусское мороженое 2.08.2017, 16:17

Ведомство с 4 августа запрещает поставки продукции с белорусского предприятия «Морозпродукт».

Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано, Россельхознадзор был вынужден это сделать в связи с повторным выявлением нарушений при поставках мороженого с данного предприятия. В продукции обнаружены остатки линкомицина.

Кроме того, с 4 августа усилен контроль за поставками продукции агрокомбината «Дзержинский», в мясе птицы которого обнаружены фторхинолоны, компании «Бабушкина крынка» (три случая обнаружения остатков фторхинолонов в сухом обезжиренном молоке), Гомельского мясокомбината (в готовых мясных изделиях найдены тилмикозин, энрофлоксацин и ципрофлоксацин).

Кроме того, из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований усилен контроль за продукцией мясокомбината «Мир», компании «Смолевичи бройлер», «Щучинского маслосырзавода».