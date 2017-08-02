Как правозащитники спасли белорусов от «пенсионной ловушки» 2.08.2017, 16:33

Что изменилось в законе об обязательном страховом стаже?

В мае прошлого года Иван Николаевич Снитко из Лиды рассказывал onliner.by, как был следователем, ликвидировал аварию на ЧАЭС и побывал на спецоперации в Баку. Но после 19 лет службы был вынужден уволиться. В позапрошлом году он стал оформлять пенсию и оказалось, что его 19 лет не вошли в страховой стаж, а значит, он может рассчитывать только на социальную пенсию в 90 рублей. Да и то в 65 лет.

Министерство труда тогда только разводило руками: такое законодательство, ничего не поделаешь. Мол, давным-давно есть понятие страхового стажа — это период работы, когда вы или вместо вас платили страховые взносы. И от его величины зависит, будет человек получать трудовую или социальную пенсию. Да, на самом деле, понятие страхового стажа существовало с 2006 года. Но буквально за последние несколько лет он вырос с 5 до 15 лет. И по закону будет расти еще больше: каждый год на 6 месяцев, в итоге к 2025-му составит 20 лет.

При этом в страховой стаж не включаются служба в армии, учеба в вузах и ссузах, а также аспирантура, докторантура и так далее, отпуск по уходу за ребенком, служба в милиции и других силовых структурах и многое другое.

После того как белорусы стали выходить на пенсию по новому законодательству, появились и те, кто попал в так называемую «ловушку страхового стажа», — люди, у которых общий стаж позволял выходить на пенсию и претендовать на нее, но вот страхового стажа у них не хватало.

— Ты всю жизнь прожил с ощущением, что страхового стажа надо 5 лет, и вдруг его стало нужно 16. И доработать эту разницу часто нереально, — говорят правозащитники общественного объединения «Белорусский Хельсинский комитет».

Это-то и случилось у Ивана Николаевича, который после 19 лет службы в МВД уволился, чтобы ухаживать за больными родителями. Страхового стажа без службы в МВД у него было около 10 лет. Для получения даже минимальной пенсии по возрасту этого не хватало. А значит, он мог претендовать только на социальную пенсию в 90 деноминированных рублей, да и то через пять лет.

По данным Министерства труда, в подобной ситуации уже на момент увеличения срока оказалось больше 1000 человек и с каждым годом их число растет.

Проблемой ловушки страхового стажа занялись правозащитники. Они обратились в Конституционный суд, Министерство труда и «парламент».

— Мы предлагали ввести переходный период, «скорую адресную помощь» для тех, кто оказался в подобной ловушке. Более того, назначить пропорциональную пенсию, даже если страховой стаж не выработан полностью, — отмечают правозащитники «Белорусского Хельсинского комитета».

Конституционный суд отметил, что при переходе на новое законодательство «следует максимально оправдывать правомерные ожидания граждан, в том числе посредством определения разумного переходного периода для предоставления гражданам реальной возможности выполнять измененные требования законодательных норм». Также Конституционный суд добавил, что нужно предусмотреть корректировку и внесение в трудовой стаж социально значимой для государства и общества деятельности.

В итоге законодательство пересмотрели. И со вчерашнего дня в силу вступил новый указ президента от 29.06.2017 №233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан».

— Да, Иван Николаевич один из немногих сможет получать трудовую, а не социальную пенсию. Мы уже отправили документы на оформление, — говорит начальник управления по труду Лидского райисполкома Андрей Мимиш. — Страховой стаж для него и всех военнослужащих, которые не пошли на военную пенсию, снижен до 10 лет. И Иван Николаевич как раз его уже отработал.

Что изменилось в законе?

— Нововведения смягчают положение некоторых уязвимых групп на будущее, но в то же время не разрешают проблему ловушки страхового стажа полностью, — объясняют в БХК. Правозащитники составили специальную таблицу, чтобы показать, какие произошли изменения в законодательстве, а что осталось прежним.