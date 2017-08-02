Журналист «Новой газеты» попытался покончить с собой в суде 2.08.2017, 16:36

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Али Феруз

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Российские власти приняли решение о депортации журналиста Узбекистан.

Журналист «Новой газеты» Али Феруз (настоящее имя Худоберди Нурматов), которого суд накануне постановил депортировать в Узбекистан, попытался покончить с собой. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Даниил Хаймович, защищавший Феруза в суде.

«Когда мы находились в коридоре суда, ожидая копию постановления, Али был подавлен. Помощница судьи дала мне расписку, я отвлекся, и тогда Али это сделал. Сказал: «Я лучше умру, чем вернусь в Узбекистан». Но судебные приставы на него тут же набросились, остановили, их там было человек семь. После этого надели наручники и отвезли в спецприемник в Сахарово», — рассказал адвокат.

На вчерашнем заседании в Басманном суде Феруз рассказал, что на протяжении долгого времени проходил реабилитацию после пыток, которым подвергся в Узбекистане.

Суд постановил выдворить корреспондента «Новой газеты» Али Феруза из страны

Феруз также заявил суду, что не признает вину. «Нет, не признаю. Уже три года прохожу процедуру получения статуса. Теперь пытаюсь получить временное убежище», — сказал он.

Напомним, полиция задержала корреспондента «Новой газеты» Али Феруза днем 1 августа неподалеку от редакции. В отделе на Феруза составили протокол по части 3.1 статьи 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ).

Позже Басманный суд принял решение о принудительном выдворении Феруза из России в Узбекистан. Журналиста взяли под стражу в зале судебного заседания и повезли в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан «Сахарово».

Еще до задержания Феруз подал в суд апелляционную жалобу на отказ МВД предоставить ему временное убежище в России. До рассмотрения судом жалобы Феруз может находиться на территории РФ.