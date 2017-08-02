закрыть
2 августа 2017, среда, 20:50
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Маккейн: Путин продолжит платить большую цену

2
  • 2.08.2017, 16:55
  • 11,060
Джон Маккейн

Шаги Кремля предсказуемы и не останутся без ответа.

Сенатор Джон Маккейн не удивлен решением Москвы выслать из России сотни американских дипломатов в ответ на принятие Конгрессом США законопроекта о новых санкциях против РФ. Об этом сенатор-республиканец написал на своей странице в Twitter.

«Неудивительно, что Путин высылает наших американских дипломатов, но он и его окружение продолжат платить за атаки на нашу демократию», - написал Маккейн.

28 июля российские власти объявили о введении «дипломатических санкций» против США. В частности, Москва сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек. Владимир Путин заявил, что речь идет о сокращении 755 сотрудников дипмиссии США.


Мнение

Авантюры холуя
Авантюры холуя Владимир Халип
Так кто «пятая колонна» в экономике?
Так кто «пятая колонна» в экономике? Леонид Злотников
Революция - это шанс на мир
Революция - это шанс на мир Игорь Эйдман
Выпейте димедролу, чиновники
Выпейте димедролу, чиновники Ирина Халип


Интервью

Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»