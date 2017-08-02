Маккейн: Путин продолжит платить большую цену 2 2.08.2017, 16:55

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Джон Маккейн

Шаги Кремля предсказуемы и не останутся без ответа.

Сенатор Джон Маккейн не удивлен решением Москвы выслать из России сотни американских дипломатов в ответ на принятие Конгрессом США законопроекта о новых санкциях против РФ. Об этом сенатор-республиканец написал на своей странице в Twitter.

«Неудивительно, что Путин высылает наших американских дипломатов, но он и его окружение продолжат платить за атаки на нашу демократию», - написал Маккейн.

28 июля российские власти объявили о введении «дипломатических санкций» против США. В частности, Москва сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек. Владимир Путин заявил, что речь идет о сокращении 755 сотрудников дипмиссии США.