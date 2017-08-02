Как работал «минский Мавроди» 3 2.08.2017, 16:58

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Минского предпринимателя обвиняют в создании крупной финансовой пирамиды.

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «СинВал-Лизинг». По информации Следственного комитета, неоднократно судимый за мошенничество 41-летний минчанин брал деньги у людей, обещая полный возврат и щедрые проценты — больше, чем в белорусских банках. Следствие пришло к выводу, что «бизнесмен» не собирался выполнять обязательства, сообщает onliner.by.

В СК сообщили, что мужчина организовал регистрацию ряда фирм и с января 2013 года по май 2016-го являлся их директором. Обвиняемый арендовал и оборудовал вместительные офисы представительского класса на улице Куйбышева в Минске — там принимал клиентов. Деньги предлагал давать ему, например, в качестве займов для развития бизнеса. Кроме того, запустил рекламную кампанию по продвижению своей фирмы в СМИ и интернете, чтобы привлечь больше денег. Впоследствии сам стал выдавать займы людям под залог их недвижимости. При этом, по данным следователей, возвращать предметы залога не намеревался, фактически присваивал их и распоряжался по собственному усмотрению.

Чтобы люди не обращались в правоохранительные органы, частично выплачивал им свои долги за счет средств, поступивших от новых физических и юридических лиц, заключивших договоры с его фирмами. Фактически так устроена классическая финансовая пирамида. Установлено около 50 потерпевших. По материалам уголовного дела, ущерб, нанесенный гражданам, составляет более 2,2 млн рублей. Возможно, эти цифры не окончательные: по другим мошенническим действиям обвиняемого расследование продолжается.

Предприниматель обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Деятельность этой фирмы давно и достаточно бурно обсуждалась на нашем форуме. Кто-то заподозрил неладное сразу, как только ознакомился со слишком заманчивыми предложениями. Другие принялись умолять вернуть им деньги, когда стало поздно. Некоторым даже удалось что-то выпросить. Тактику директора образно описал кто-то из форумчан: «Как в тетрис играет. Одного заткнет, второй рот открывает, уровни усложняются. Грошей нет, историям не верят...»

Проблемы с правоохранительными органами у фирмы начались весной прошлого года. Нацбанк исключил «СинВал-Лизинг» из реестра лизинговых организаций «ввиду систематического неисполнения предписаний об устранении нарушений». В июле 2016 года директор был взят под стражу.

«Пирамидальные» схемы, которые позволяют возвращать часть денег самым настырным за счет новых клиентов, — технология древняя. У них могут быть модификации, но главное достоинство в том, что организатора трудно привлечь к уголовной ответственности. Ведь формально он не отказывается возвращать долги, просто «пока не может». Классическим приемом также является заявление: «Ну пожалуетесь в органы, посадят меня, — тогда вообще ничего не получите». На многих это действует.

Как показывает практика, эти механизмы могут работать годами. Так было в истории с многоэтажкой, на которую собрали деньги, но строить не стали — директор фирмы просто уехал в Россию. Неплохие навыки неуязвимости продемонстрировал продавец стройматериалов, который набрал предоплаты, закрыл фирму и открыл новую. Оба сейчас под стражей, но прежде чем были возбуждены уголовные дела, появилось немало новых потерпевших.