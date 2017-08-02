Вице-президент США поблагодарил Черногорию за смелость на фоне давления РФ 2.08.2017, 17:31

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Майк Пенс

Целью Майка Пенса в Черногорию была демонстрация поддержки союзников по НАТО в регионе.

Вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Черногорию заявил в среду, 2 августа, что видит будущее Западных Балкан в составе альянса с западными союзниками. Визит Пенса в Черногорию, который состоялся в рамках его восточноевропейского турне, нацелен на то, чтобы продемонстрировать поддержку США союзникам по НАТО в регионе, пишет DW.

"Ваша смелость, особенно перед лицом давления со стороны России, вдохновляет мир, и я благодарю вас за это", - сказал американский вице-президент в ходе встречи с премьер-министром Черногории Душко Марковичем.

Пенс также охарактеризовал присоединение Черногории к НАТО в июне 2017 года как историческое достижение, пообещав, что США сделает все возможное для укрепления связей со странами Балканского полуострова. По словам Майка Пенса, его визит - свидетельство того, что у "США нет незначительных союзников, а есть только сильные союзники".

В рамках поездки в Черногорию американский вице-президент примет участие в саммите Адриатической хартии - объединения, в состав которого входят, помимо США, Албания, Хорватия, Македония, Босния, Косово, Сербия и Словения. Изначально целью образованного в 2003 году союза, который иногда называют Американо-Адриатической хартией, было поддержка стремления стран Балканского полуострова войти в состав НАТО.