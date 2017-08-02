Владимир Некляев: Профсоюз РЭП готовился к массовым акциям протеста 4 2.08.2017, 17:45

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Владимир Некляев

Еще не закончилось преследование по сфальсифицированному делу «Белого легиона» - и вот аресты по «делу профсоюзов».

Обыск в офисе независимого профсоюза РЭП и задержание Геннадия Федынича, которого обвиняют в неуплате налогов, - дело политическое.

Об этом заявил один из руководителей Белорусского Национального Конгрессса, поэт Владимир Некляев.

«Связано оно не с невыплатой налогов, а с активным участием профсоюза РЭП в акциях протеста против декрета №3, в фактической отмене которого профсоюзы сыграли решающую роль. Простить этого режим не мог. И вот - месть.

Кроме того, независимые профсоюзы в последнее время стали все более тесно сотрудничать с демократическими оппозиционными силами. Совсем недавно Белорусский национальный конгресс договорился с РЭП о поддержке акции протеста против белорусско-российских военных учений «Запад-2017». Поддержать эту акцию готовились также другие независимые профсоюзы.

Протест должен быть массовым, по всей стране, и арест профсоюзных лидеров - прямой шаг властей не только на срыв широкого протеста против втягивания Беларуси в военные блоки, но и на ослабление всех протестных акций, запланированных на эту осень. Это очередная попытка режима задушить устремления народа к свободе и демократии! И делается это под прикрытием диалога с Евросоюзом, под лживые разговоры о готовности к демократическим реформам, к политическим реформам!

Режим врет. Режим не прекращает репрессии. Режим сохраняет только самого себя, не обращая внимания на народ, на Беларусь», - заявил Некляев.