На площади Бядули в Минске трамвай сошел с рельсов 3 2.08.2017, 18:05

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Подобные случаи происходят 1-2 раза в году.

Сегодня во второй половине дня на площади Змитрока Бядули произошла внештатная ситуация: трамвай сошел с рельсов. Никто не пострадал, но задняя тележка трамвая пошла не по тому пути. На некоторое время движение было затруднено. А затем в этом же районе произошло ДТП, сообщает onliner.by.

В «Минсктрансе» сообщили, что в 16:02 на площади Змитрока Бядули из-за схода вагона с рельсов произошла остановка движения трамваев на маршрутах №3, 6, 11. Движение трамваев со стороны Зеленого Луга было организовано до ДС «Озеро»; маршрута №3 с ДС «Озеро» до ДС «Зеленый Луг». Движение было восстановлено в 16:20.

В трамвайном парке корреспонденту Onliner.by пояснили, что для таких случаев отработаны варианты решения проблемы: на место выбывает аварийная бригада с подъемным краном, вагон ставят в нормальное положение.

— Ничего страшного, такие случаи хоть редки, но все же происходят в среднем раз-два за год. Просто на пути попал инородный предмет, и задняя тележка пошла не туда. Трамвай вовремя остановили — все в порядке. Вскоре он смог продолжить движение по своему маршруту, — рассказали в трамвайном парке.

Но уже в 16:27 неподалеку, на улице Козлова, произошло ДТП стороннего транспорта, из-за которого работа трамваев снова была нарушена. Движение маршрутов №3 и 6 было организовано до разворотного кольца «Площадь Змитрока Бядули». В 16:45 движение было восстановлено.