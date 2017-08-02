Как белорусы спасаются от жары 2.08.2017, 18:34

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Фото: «Онлайнера»

Всю текущую неделю столбик термометра будет близок к отметке 30 градусов.

Минчане ждали этого давно: наконец с начала лета стало настолько жарко, что можно без зазрения совести и без стука зубов проводить дни возле воды. Всю текущую неделю столбик термометра будет близок к отметке 30 градусов. Представляем репортаж «Онлайнера» с пляжа Цнянского водохранилища, где минчане спасаются от жары.

Пляжи Цнянки разнообразны и в последние годы активно реконструируются. На одном из них даже имеется спортплощадка и целый городок из беседок, где устраиваются тусовки с застольями. Из остальной инфраструктуры — незамысловатые желтые кабинки для переодевания, навесы, лавочки и предупреждающие таблички. Минчане лежат на траве: песчаными пляжами столица обделена.

Чаще всего горожане жалуются на отсутствие нормальных точек питания на пляжах. На Цнянке эта проблема решена: в разгар лета здесь установили стильный фуд-трак синего цвета, в котором продаются еда и напитки. Известно, что после купания аппетит имеет свойство разгораться, поэтому фургончик здесь приходится кстати.

Подтянулись и развлечения. Отдыхающим предлагается покататься на вейкборде, услуга доступна как взрослым, так и детям. Кто-то находит для себя и другие развлечения, например, запуск воздушного змея или катание на велосипедах. Всяко лучше, чем часами лежать под солнцем и ничего не делать.

Для временного спасения от солнечных лучей на пляже установлены навесы. Но их количество не соразмерно количеству людей — навесы достаются избранным. Другие спасаются под самодельными конструкциями.

Кстати, сегодня, 2 августа, согласно народному календарю — Ильин день. Считается, что с этого дня купаться в водоемах негоже, так как вода становится грязной.