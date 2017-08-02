Минобразования переписало все школьные программы 12 2.08.2017, 18:53

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Министерство образования выполнило требования правителя по подготовке новой программы.

Все школьные программы по всем предметам доработаны и утверждены к новому учебному году. Об этом БелТА сообщила заместитель начальника управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова.

Специалист рассказала, что в 2015 году в Минобразования разработали новые учебные программы по всем школьным предметам, которые поэтапно внедрялись в образовательный процесс. В 2017 году министерство создало рабочие группы, в состав которых вошли преподаватели вузов, ученые, учителя-практики, которые еще раз проанализировали все учебные программы по всем предметам. После этого анализа учебные программы были скорректированы. Некоторые темы были вынесены и перераспределены из одного класса в другой — с учетом возрастных особенностей учащихся, возможностей восприятия материала.

Каржова сообщила, что до 2015 года действовали учебные программы, утвержденные в 2008-м, когда среднюю школу перевели на 12-летнее обучение вместо 11-летнего. В Минобразования говорят, что программы 2008 года были перегружены учебным материалом, в отдельных темах не учитывались межпредметные связи. Например, некоторые темы по физике изучались раньше, чем по математике, отдельные темы не соответствовали возрастным особенностям школьников.

Заместительница директора Национального института образования по научно-исследовательской работе Ольга Зеленко добавила, что изучение отдельных сложных тем перенесли в старшие классы или перевели с базового уровня изучения на повышенный (10-й и 11-й классы). Например, в курсе биологии сейчас только на повышенном уровне изучаются такие разделы, как "Поведение как результат эволюции", "Структурная организация и регуляция функций живых организмов". На уроках математики только на повышенном уровне сейчас будет изучаться тема "Производная".

"Могу привести пример из учебного предмета "Белорусский язык". Раньше изучались виды односоставных предложений, проводился контроль по этой теме. Сейчас от учащихся требуется иметь только общее представление об односоставных предложениях и отличать их от двусоставных, но они не обязаны различать определенно-личные предложения от неопределенно-личных, потому что эти знания не имеют ярко выраженной практической направленности", — цитирует tut.by слова Зеленко.

Как известно, Лукашенко не раз критиковал школьную программу. В этом году 21 апреля во время выступления в парламенте он потребовал от нового министра образования Игоря Карпенко вдвое сократить сроки подготовки новой программы для средней школы. По мнению Лукашенко, многие учебники слишком сложны для школьников, материал под силу лишь небольшому количеству "яйцеголовых".

Для того, чтобы выполнить задание правителя, чиновникам Минобразования потребовалось 102 дня.