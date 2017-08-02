Спасатели дали рекомендации, как пережить жару 1 2.08.2017, 19:26

Эти советы помогут вам пережить жаркую погоду.

Жаркая погода опасна для человека тепловым перегреванием и может привести к обезвоживанию организма, развитию солнечного и теплового удара, обострению сердечно-сосудистых заболеваний, напоминает МЧС. Спасатели дают рекомендации, как пережить жару.

- Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами и зонтиками.

- Помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно. В это время желательно защищать все участки тела от попадания солнечных лучей — используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.

- Не пейте алкоголь — в жару его действие на организм многократно усиливается, плюс организм становится более чувствительным к высокой температуре.

- Пейте как можно больше жидкости.

- Не покупайте продукты с рук — при высокой температуре бактерии размножаются очень быстро, что может привести к тяжелым отравлениям при неправильном хранении продуктов.

- Не используйте декоративную косметику вообще или сведите ее использование к минимуму: наша кожа в жару усиленно дышит и потеет, тем самым снижая температуру нашего тела. Закупорка пор может привести к перегреву.

- Не занимайтесь активным спортом при температуре выше 25 °C.

- Старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие, т.к. любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового или солнечного удара.

- Следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции.

Напомним, в среду, 2 августа, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.