Порошенко о санкциях США против РФ: Все как и договаривались 2.08.2017, 19:53

Петр Порошенко

Президент Украины поприветствовал подписание Трампом законопроекта об ужесточении санкций против РФ.

Президент Украины Петр Порошенко приветствует подписание президентом США Дональдом Трампом законопроекта о санкциях против Российской Федерации.

Об этом написано в Twitter президента Украины.

«Как мы и договаривались в Вашингтоне, Конгресс проголосовал, а президент Дональд Трамп подписал», - заявил Порошенко.

Как сообщалось ранее сегодня, Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против РФ, Ирана и КНДР.