Порошенко о санкциях США против РФ: Все как и договаривались
- 2.08.2017, 19:53
Президент Украины поприветствовал подписание Трампом законопроекта об ужесточении санкций против РФ.
Президент Украины Петр Порошенко приветствует подписание президентом США Дональдом Трампом законопроекта о санкциях против Российской Федерации.
Об этом написано в Twitter президента Украины.
2 августа 2017 г.
«Как мы и договаривались в Вашингтоне, Конгресс проголосовал, а президент Дональд Трамп подписал», - заявил Порошенко.
Как сообщалось ранее сегодня, Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против РФ, Ирана и КНДР.