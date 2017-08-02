закрыть
2 августа 2017, среда, 20:48
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Порошенко о санкциях США против РФ: Все как и договаривались

  • 2.08.2017, 19:53
Петр Порошенко

Президент Украины поприветствовал подписание Трампом законопроекта об ужесточении санкций против РФ.

Президент Украины Петр Порошенко приветствует подписание президентом США Дональдом Трампом законопроекта о санкциях против Российской Федерации.

Об этом написано в Twitter президента Украины.

«Как мы и договаривались в Вашингтоне, Конгресс проголосовал, а президент Дональд Трамп подписал», - заявил Порошенко.

Как сообщалось ранее сегодня, Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против РФ, Ирана и КНДР.


Мнение

Авантюры холуя
Авантюры холуя Владимир Халип
Так кто «пятая колонна» в экономике?
Так кто «пятая колонна» в экономике? Леонид Злотников
Революция - это шанс на мир
Революция - это шанс на мир Игорь Эйдман
Выпейте димедролу, чиновники
Выпейте димедролу, чиновники Ирина Халип


Интервью

Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»