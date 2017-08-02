«Пускай дома в ванной купаются»9
- 2.08.2017, 20:13
Как в Минске по-разному празднуют День ВДВ.
Сегодня десантники отмечают День ВДВ, а милиция традиционно охраняет фонтаны. Tut.by побывал в центре Минска и посмотрел на то, как встречаются сослуживцы и как по-разному они празднуют эту дату.
Первым делом отправляемся на Остров слез, где днем собралось множество тех, кто служил еще в Союзе. Посмотрите, что говорят мужчины и почему они против купания в фонтанах.
Далее идем ко Дворцу спорта, где встречаем уже больше молодых парней. Некоторые из них купаются в фонтанах. Как День ВДВ отмечает молодежь — смотрите в фоторепортаже.