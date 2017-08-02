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В Свислочском районе нашли «могильник» с прошлогодним зерном

  • 2.08.2017, 20:32

Колхоз захоронил 20 тонн зерновых из урожая 2016 года.

В ходе проверки прокуратура Свислочского района обнаружила крупное захоранения зерна. Одно из сельскохозяйственных предприятий региона захоронило 20 тонн зерновых из урожая 2016 года, передает kp.by.

Ведется проверка согласно уголовно-процессуальному законодательству.

Кроме того, работниками прокурорской службы по всей стране было вынесено около 130 предписаний о необходимости незамедлительного приведения сельхозтехники в надлежащее состояние.


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