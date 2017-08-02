Муж королевы Елизаветы II принц Филипп уходит на пенсию в 96 лет 5 2.08.2017, 21:35

Последний рабочий день герцога выдался дождливым.

Встреча с британскими морскими пехотинцами в среду стала последним публичным мероприятием, в котором 96-летний герцог Эдинбургский принял участие в качестве официального представителя британской королевской семьи, пишет ВВС.

С тех пор как его жена, королева Елизавета II, взошла на престол, принц Филипп на протяжении 65 лет сопровождал ее в официальных поездках и на мероприятиях, не считая бесчисленных встреч и собраний, которые герцог провел в одиночку, замещая свою супругу.

Первым официальным «сольным» мероприятием Филиппа - тогда еще не принца-консорта, а просто супруга наследной принцессы - стало посещение боксерского боя в Альберт-Холле в 1948 году.

Учитывая, что сам он также является учредителем, куратором, членом попечительского совета или почетным патроном нескольких десятков благотворительных организаций, неудивительно, что за свою «карьеру» принц Филипп принял участие в общей сложности в 22 218 официальных мероприятиях - не считая тех случаев, когда он сопровождал Елизавету.

22 219-м и последним стала его встреча с военными, вернувшимися в среду с благотворительного марафона на выносливость Global Challenge. Как генерал-капитан королевских морских пехотинцев, герцог принял торжественный парад по этому случаю.

Впрочем, в Букингемском дворце уточнили: хотя с сегодняшнего дня принц Филипп официально «выходит на пенсию» и для него больше не будут планировать отдельных церемоний, в будущем он по-прежнему может иногда сопровождать свою супругу на любых мероприятиях по собственному выбору.

Рабочий график королевы Елизаветы II по-прежнему заполнен разнообразными официальными торжествами.

Леди Мира Баттер, знавшая принца Филиппа еще ребенком - они познакомились, когда ему не было и 10 лет, - рассказала, что помнит его «жизнерадостным и веселым мальчиком».

«Я уверена, он не пропадет [из вида], хотя нам всем будет его очень не хватать», - сказала она, отвечая на вопрос о том, чем принц займется на пенсии.

«Для всех нас он был островком стабильности, всегда готовым поддержать и прийти на помощь, и он всегда поддерживал королеву. Нам с ним очень, очень повезло», - добавила леди Баттер.

Когда в мае этого года дворец объявил о скором выходе герцога на пенсию, премьер-министр Тереза Мэй выразила ему от лица всех британцев «глубочайшую признательность и наилучшие пожелания».

Глава оппозиции Джереми Корбин также пожелал принцу всего наилучшего на «заслуженной пенсии».