«Черная среда» для Кремля 7 Павел Нусс, «Обозреватель»

2.08.2017, 21:59

Фото: РИА Новости

Кремль уже испытывает жесткий хаос и дезориентацию.

Президент США Дональд Трамп подписал санкции против России. Закон, который называется H.R.3364 «Акт о противодействии противникам Америки путем введения санкций», и он предусматривает существенное усиление давления на Россию и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Закон предусматривает введение дополнительных санкций в финансовом и энергетическом секторах России, и кроме прочих репрессалиев, о которых мы обязательно поговорим после детального анализа документа, этот закон предусматривает противодействие российскому проекту «Северный поток - 2» конкретно.

«Нашей целью является противостояние строительству «Северного потока-2», учитывая его пагубные последствия для энергетической безопасности Европейского Союза, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ в Украине», — говорится в Законе.

H.R.3364 подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе не признает попытку России аннексировать Крым и осуждает оккупацию территорий на востоке Украины.

Важным элементом документа является раздел о длительности санкций, в котором говорится, что «президент США сможет снять санкции с правительства Российской Федерации, если оно предпримет шаги для реализации Минских соглашений, подписанных 11 февраля 2015 года, а также Минского протокола, который был согласован 5 сентября 2014 года», и, внимание, - таким образом США узаконили Мирный план президента Порошенко в формате Минских соглашений.

Вообще документ серьезный, тяжелый, и он полон выводов, от которых Кремль уже испытывает жесткий хаос и дезориентацию, угнетение, и по моему убеждению, уже в самое ближайшее время Путин может собрать Совет Безопасности, чтобы обсудить вопрос о «нейтрализации внешних угроз национальной и экономической безопасности РФ».

Президент Украины Петр Порошенко высоко оценил поддержку нашего стратегического союзника, США, и уже ранее заявлял, что Россия заплатит высокую цену за агрессию против Украины.

Справедливости ради стоит отметить, что двухпартийная поддержка Украины в США стала возможной, благодаря усилиям украинской дипломатии и Президента Порошенко.

Санкции США против России для защиты территориальной целостности нашего государства, а также вероятность предоставления Украине летального вооружения оборонного комплекса - результаты визита Порошенко в Вашингтон 20 июня 2017.

Павел Нусс, «Обозреватель»